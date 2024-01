Fatec Itapetininga recebe premiação em evento dos BRICS, na Índia

Trabalho premiado nasceu da troca de experiência entre os estudantes do curso de Comércio Exterior das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de Itapetininga, Indaiatuba e São Caetano do Sul com alunos de Horticultura Sustentável da Durban University of Technology (DUT), da cidade de Durban, na África do Sul durante o ano de 2022.

Por meio do programa de Projetos Colaborativos Internacionais (PCI) foi desenvolvida a análise sobre as possibilidades de exportação sustentável de flores, considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Percebendo o potencial da ideia, o estudante do sexto semestre da Fatec Itapetininga, João Guilherme Diniz, enviou o projeto desenvolvido para a Câmara de Comércio e Indústria (CCI) dos BRICS – aliança de países originalmente composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que recebe outras seis nações convidadas em 2024.

Anualmente a CCI promove BRICS Annual Recognition Awards (BARA), um prêmio para projetos que contribuam com o desenvolvimento sustentável dos países membros. Podem participar empresas do setor privado e público, organizações não governamentais e empresas sociais, escolas de negócios e instituições educacionais, além de realizadores individuais e empresas de mídia, sempre com projetos desenvolvidos até dois anos antes do evento.

“Recebemos um e-mail da Câmara de Comércio dos BRICS comunicando a vitória, e foi emocionante! Não foi um projeto fácil, sempre tem um certo choque cultural, além da dificuldade natural com o idioma inglês e com as plataformas usadas por estudantes estrangeiros. Mas foi uma experiência muito valiosa”, conta a professora de Política Comercial Externa da Fatec Itapetininga, Paula Granato.

A CCI reconheceu a iniciativa como uma contribuição significativa para geração de parcerias estratégicas entre países dos BRICS. E entregou o Prêmio de Excelência da categoria Academia no último dia 19, em Nova Deli, na Índia.

“Essa avaliação nos mostra a importância dos trabalhos interinstitucionais e das parcerias internacionais. Os projetos envolvendo temas ligados ao Agronegócio e ao Comércio Exterior são bons exemplos do alto potencial que nossos alunos têm em contribuir de forma global na geração de tecnologia e de conhecimento”, diz o diretor da Fatec Itapetininga, Fábio Albuquerque Entelmann.

“Quando o João Guilherme fez a inscrição eu disse que, se ganhássemos, viajaria pra Índia, um país que sempre quis conhecer. E já estou encantada: templos do século 17, a convivência de muitas religiões, pessoas acolhedoras, uma experiência inacreditável”, completa a professora Paula, direto de Nova Deli.