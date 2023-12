Fatec e Etec de Esportes participam de evento global de inovação

Neste sábado (2), a Escola Técnica (Etec) e a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Esportes participam da terceira edição do evento Internacional Students Innovation Meeting (ISIM), na Universidade Federal do Pará, em Belém. O evento reunirá universidades públicas e privadas do Brasil, Portugal e Equador.

“O foco é integrar diversas universidades, estimulando empreendedorismo, inovação, tecnologia e gestão. Vamos abordar a gestão desportiva e de lazer, com todos os fenômenos pessoais e profissionais que estão por trás de cada etapa do planejamento, execução e prestação de serviços com qualidade”, explica o diretor da Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart e coordenador da Fatec de Esportes, Lincoln Beggiato.

O professor também abordará temas relacionados a algumas propostas pedagógicas e esportivas que integram sua tese de doutorado em Educação Física, na Universidade São Judas Tadeu (USJT). “Abordamos as políticas públicas de esporte e lazer, por meio das Leis de Incentivo ao Esporte, dentro do contexto educacional, cultural, social. O esporte como ferramenta de inclusão social e de acessibilidade”, diz.

O convite da Universidade Federal do Pará veio após a criação da Fatec de Esportes, primeira e única faculdade pública do Estado de São Paulo a oferecer o curso superior de tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer. “Sou muito grato por poder contribuir para um ensino público de qualidade, auxiliando os alunos em seus projetos profissionais e pessoais”, diz.

Outro representante do Centro Paula Souza (CPS) no evento será o professor Vinicius Hirota, que apresentará novas pesquisas motivacionais no esporte, tema que desenvolve no pós-doutorado em Educação Física na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Bauru.