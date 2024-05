Fatec Botucatu conquista primeiro registro de software para o Centro Paula Souza

O professor Geraldo de Nardi Junior, da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Botucatu, se debruçou sobre um tema que tira o sono dos criadores de bovinos, bubalinos e equinos. A brucelose é uma doença infectocontagiosa de grande impacto econômico, principalmente na América Latina. “As perdas econômicas anuais na nossa região chegam a cerca de 600 milhões de dólares, o que torna urgente a busca por métodos eficazes de controle da doença”, explica.

Responsável pelas disciplinas de tecnologia da produção animal, defesa sanitária animal e fitossanidade, do curso superior de tecnologia em Agronegócio, Nardi reuniu uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para o desenvolvimento do software. O Sistema de Digitalização e Processamento de Informações para o Diagnóstico da Brucelose (Scab) métodos de processamento digital de imagens para analisar e interpretar resultados do exame de triagem.

Capaz de armazenar uma grande quantidade de informações, incluindo resultados de exames, dados do animal e informações sobre estoque de reagentes, o sistema disponibiliza ainda funcionalidades avançadas de gestão de dados e impressão de laudos. “O Scab oferece uma abordagem automatizada e precisa, que identifica a doença com eficácia”, diz.

Registro no INPI

Segundo o professor, além de benefícios econômicos, a ferramenta tem um papel importante no controle e erradicação da doença, contribuindo para fortalecer o agronegócio nacional e proteger a saúde pública. Essas qualidades renderam ao Scab o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o primeiro de um software para o Centro Paula Souza (CPS). O atestado salvaguarda os resultados da pesquisa e traz relevância para o CPS como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). “O registro reforça a posição da instituição como um polo de inovação e conhecimento, incentivando parcerias com o setor privado e investimentos em pesquisa e transferência de tecnologia para a sociedade”, ressalta.

Trabalho em equipe

Para que o registro pudesse ser feito, o professor Geraldo de Nardi Junior reforça a participação dos colegas de Fatec Botucatu: Carlos Roberto Pereira Padovani, Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida e Renato Luiz Gambarato, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele destaca ainda a participação de jovens recém-formados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, José Rafael Franco e Marcus Vinícius Contes Calça; bem como profissionais da área jurídica que apoiaram o processo, Felipe Furtado da Silva e Rodrigo Martins Naves.

Nardi atua no Regime de Jornada Integral (RJI) em que o docente dedica 40 horas semanais à pesquisa e desenvolvimento tecnológico.