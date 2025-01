Fatec Americana tem o curso mais concorrido do Provão Paulista Seriado

Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana foi a graduação mais concorrida do Provão Paulista Seriado 2025, modelo de avaliação do Governo de São Paulo que permite acesso direto de alunos da rede pública a cursos superiores gratuitos das Fatecs do Centro Paula Souza (CPS) e das universidades estaduais. As seis vagas disponíveis foram disputadas por 4.790 candidatos, o que corresponde a mais de 798,3 candidatos por vaga (c/v).

“Essa grande procura se deve à combinação de três fatores: o setor de tecnologia em expansão; a qualidade do nosso curso, que está em contínua evolução, sempre acompanhando as demandas do mercado; e a empregabilidade dos tecnólogos que formamos, que têm acesso a diversas oportunidades de estágio e trabalho ainda durante a graduação”, comemora o diretor da Fatec Americana, Wladimir da Costa.

Entre centenas de cursos disponíveis pelo Provão Paulista, a turma de Psicologia na Capital foi a que teve maior demanda na Universidade de São Paulo (USP), com um total de 786,4 candidatos por vaga. Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o curso mais procurado foi o de Arquitetura e Urbanismo com 514,7 c/v. Já na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Administração em Jaboticabal liderou a procura, com 478,8 c/v.

Ao todo, serão destinadas pelo Provão Paulista mais de 15 mil vagas em cursos superiores para 2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre.

Primeira chamada

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou às 14 horas desta segunda-feira (20) o resultado e a primeira chamada do Provão Paulista Seriado 2025.

Os resultados estão disponíveis no portal do Provão Paulista. A divulgação da aprovação é individual e cada estudante pode verificar sua situação no portal.

Matrículas

Os convocados na primeira chamada deverão, obrigatoriamente, efetuar a matrícula conforme o cronograma e as normas de cada instituição de Ensino Superior. A Seduc-SP, responsável pela organização do exame, sugere aos interessados observar as regras no portal do Provão Paulista.

No caso das Fatecs, as matrículas serão realizadas por meio de um sistema remoto, disponível no site – confira calendário abaixo. Para o requerimento de matrícula na Fatec Guaratinguetá, os candidatos convocados deverão acessar o site. Os detalhes sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser consultados na portaria.

Confira o calendário das listas de convocação e o período de matrícula nas Fatecs: