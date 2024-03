Fat Family leva turnê de celebração aos 25 anos de carreira para o SESC Itaquera, em SP

Fenômeno dos anos 90 e 2000 e, na época, formado pelos oito irmãos Celinha, Celinho, Deise, Kátia, Sidney, Simone, Sueli e Suzete, o Fat Family conquistou o público com suas vozes potentes, gingado e um toque de referências ao gospel norte-americano. Agora, um ano após anunciar a nova formação — com Suzete, Katia e Simone —, o trio de irmãs tem a missão de atravessar o país em celebração aos 25 anos de trajetória da banda. No dia 24 de março, o grupo sobe ao palco do SESC Itaquera, em São Paulo. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis para retirada.

Com a premissa de celebrar a história do Fat Family, sua contribuição ao R&B e ao pop brasileiro, a nova turnê faz ode à música, à família e à energia contagiante da banda que conquistou o público — do norte ao sul do país — por meio de canções como “Fim de Tarde”, “Jeito Sexy” e “Eu Não Vou”. “Estamos preparando um show repleto de hits da nossa carreira! Apesar de termos rodado grande parte do Brasil e também muitos países no exterior, queremos nos reencontrar com quem sempre nos acompanhou, mas também com as novas gerações. Esta celebração é pra gente e pra todo mundo, pra toda família!”, conta Simone.

A distribuição e produção dos shows é realizada pela agência Let’s Gig e a carreira do grupo Fat Family é gerenciada pela Listo Music.

SERVIÇO

Fat Family @São Paulo

Data: 24 de março (domingo)

Horário: A partir das 15h

Local: SESC Itaquera – Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000 – Itaquera – São Paulo/SP

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/fat-family-5/