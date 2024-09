FASCS recebe espetáculo que promove a adoção de animais

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul recebe o espetáculo Aki Eu Era Feliz, que reforça a importância do cuidado com os animais e promove a conscientização sobre adoção. O evento será nesta sexta-feira (13/9), às 20h30 (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz). A sessão especial tem entrada franca e os tutores poderão levar os pets.

O espetáculo conta a jornada de três crianças, Niara, Gael e Aruana, que vivem em uma cidade litorânea e mágica, onde podem brincar entrando em portais que os levam a diferentes lugares. Entretanto, após um desastre ambiental, Aruana fica presa em um dos portais. Com isso, Niara e Gael partem em busca da amiga perdida em uma aventura cheia de grandes desafios, conflitos interpessoais e reflexões sobre crises climáticas e humanitárias.

O público é convidado a refletir sobre a importância da preservação, não apenas do meio ambiente, mas também da vida animal.

Para garantir a segurança e o conforto de todos, a organização orienta os tutores a seguir algumas recomendações: