FASCS promove o evento “Setembro Surdo” para celebrar o mês da visibilidade surda

Em comemoração ao Setembro Azul, o Programa Fundação das Artes – Mais Mulheres realiza o evento “Setembro Surdo”, com uma programação especial voltada para a visibilidade da Comunidade Surda Brasileira. Entre os dias 20 e 28 de setembro, o evento oferece uma série de atividades culturais e educativas que promovem a acessibilidade e o protagonismo da cultura surda.

Organizado por uma equipe especializada em acessibilidade e inclusão, o “Setembro Surdo” traz palestras, apresentações e espetáculos voltados para a conscientização sobre a importância da comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a valorização das conquistas da comunidade surda ao longo dos anos. A programação inclui temas como a educação de surdos, surdocegueira, empoderamento jovem e a expressão cultural da poesia em Libras.

Um destaque do evento é a peça teatral “Aki Eu Era Feliz”, dirigida por Sérgio de Azevedo, que será apresentada nos dias 20 e 21 de setembro, no Teatro Timochenco Wehbi, em São Caetano do Sul, com acessibilidade em Libras. A peça explora questões ambientais e humanitárias através de uma narrativa lúdica e envolvente, com três crianças que enfrentam desafios ao atravessar portais mágicos.

Além disso, o evento contará com palestras de especialistas como o Professor Juscelino Onofre, que abordará a trajetória da educação de surdos, e a Professora Cléo Morais, que discutirá os desafios enfrentados por pessoas com surdocegueira. Haverá também apresentações poéticas em Libras, promovendo a união entre a comunidade surda e ouvinte.

Programação:

Espetáculo “Aki Eu Era Feliz” (acessível em Libras)

20 de setembro (sexta-feira), 20h30

21 de setembro (sábado), 17h

Local: Teatro Timochenco Wehbi, Rua Visconde de Inhaúma, 730, Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul

Palestras e Apresentações

Local: Unidade 2, Rua Martim Francisco, 471, Santa Paula, São Caetano do Sul

23 de setembro:

19h30: Apresentação “Literatura Surda”

21h: Palestra “História da Educação dos Surdos”

24 de setembro:

14h30: Palestra “História da Educação dos Surdos”

16h: Palestra “Surdocegueira: Realidade e Limitações”

25 de setembro:

19h30: Palestra “Surdocegueira: Realidade e Limitações”

21h: Apresentação “Poesia – Identidade Surda”

26 de setembro:

14h30: Apresentação “Poesia – Identidade Surda”

16h: Apresentação “Literatura Surda”

28 de setembro:

9h30: Palestra “Empoderamento Jovem Surdo”

11h: Apresentação “Poesia – Identidade Surda”

Sobre o Setembro Azul:

Setembro Azul é o mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, dedicado a celebrar as conquistas e a cultura surda, além de conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e acessibilidade para a comunidade surda.

A entrada para todas as atividades é gratuita, e os ingressos para as apresentações teatrais podem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.