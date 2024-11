FASCS estreia sua Banda Sinfônica e lança revista com realizações do biênio 2023-2024

O dia 24 de novembro de 2024 fica marcado na história da Fundação das Artes de São Caetano do Sul como a data de estreia de seu novo organismo musical, a Banda Sinfônica. Com teatro lotado, o concerto foi precedido pelo lançamento da Revista Realizações n°4 e apresentação do programa CULTSP PRO, uma nova parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

“A instituição passa por um grande momento e encerra o ano com três lançamentos relevantes. A nova edição da nossa revista registra as condecorações, homenagens e resultados dessa gestão que trabalha com profissionalismo para promover a formação artística e fomentar a cultura em nossa região”, afirma a diretora-geral Ana Paula Demambro. Estiveram presentes o secretário municipal de Cultura, Erike Busoni, e o coordenador do CULTSP PRO e também professor da entidade, Sergio de Azevedo.

A Revista Realizações distribuída no evento e disponível digitalmente no site www.fascs.com.br, traz matéria especial sobre as premiações que colocam a Fundação das Artes entre as mais importantes instituições de arte do Estado. Fato reforçado nas palavras da secretária estadual da Cultura, Marilia Marton, que em entrevista à publicação diz que “a Fundação é um centro vital para formação de talentos artísticos”.

Em artigo assinado na revista, Demambro destaca a gestão e o trabalho da equipe. “Os resultados refletem uma atmosfera de expansão que é fruto de uma gestão que preza pela transparência, assertividade, capacidade executiva e planejamento de longo prazo, consolidando a entidade como uma das mais respeitadas no campo cultural”. Entre outros assuntos, também é abordada a atuação das Escolas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, além do Pronatec, a iniciativa de restauro de monumentos de São Caetano do Sul e a atuação profissional de ex-alunos.

MAIS LANÇAMENTOS

A Banda Sinfônica da Fundação das Artes fez um emocionante concerto de estreia, sob regência de Gesiel Vilarubia. O novo organismo musical iniciou suas atividades em setembro deste ano e é formado por 40 instrumentistas de sopro e percussão. Seu repertório é composto por peças tradicionais e músicas populares.

Em parceria com a Secretaria estadual, a Fundação das Artes passa a ofertar nove cursos gratuitos voltados aos fazedores de cultura. O CULTSP PRO promove capacitação em diversas áreas da economia criativa em todo o Estado de São Paulo. As aulas ocorrem na Unidade Santa Paula (Rua Martim Francisco, 471, Bairro Santa Paula, São Caetano).