Fãs de Taylor Swift arrecadam mais de R$ 780 mil em fundos para campanha de Kamala Harris

Fãs da cantora norte-americana Taylor Swift têm se mobilizado para arrecadar fundos para a campanha da candidata à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, mesmo com o silêncio da própria artista sobre seu apoio nas próximas eleições.

Segundo a imprensa internacional, como a NBC News, o grupo “Swifties for Kamala”, que não tem nenhuma afiliação oficial com Swift ou com a vice-presidente, arrecadou US$ 142 mil (equivalente a R$ 789 mil) para Harris. Procurada pela publicação, a candidata não se posicionou.

A maioria desse montante, cerca de R$ 678 mil, foi arrecadada durante uma chamada de vídeo de duas horas na última terça-feira (27), que contou com 34 mil pessoas e a cantora e compositora Carole King, além de senadores e alguns deputados.

Em 2020, Swift apoiou Joe Biden e Harris na eleição contra Donald Trump. “Vimos o bem que podemos fazer como um fandom e o que acontece quando mobilizamos nossa comunidade, então não precisamos esperar [Taylor se posicionar]. Sabemos quais são os valores dela”, disse uma fã de nome Kim, 29, à NBC News.