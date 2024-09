Fãs de Luan Santana reclamam de cancelamento do show do cantor no Rock in Rio

Diversos fãs de Luan Santana ficaram revoltados com o cancelamento da presença do cantor no show dedicado ao sertanejo do Rock in Rio. Ele seria uma das atrações da apresentação no Palco Mundo, na noite deste sábado (21).

Mônica Picolli, de 45 anos, estava indignada. “Ele sempre atrasa para entrar no palco. Já fiquei de 10h até 22h esperando ele chegar. Ele atrasa três horas para começar um show. Aí por causa de uma hora ele cancela? Virou estrelinha agora? Indignada!”

Ela já foi a nove shows do cantor e a filha, Laura, 23, com quem foi ao festival, já esteve no palco de Santana durante a gravação de um DVD. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, elas vieram ao Rock in Rio só para ver o sertanejo.

“Agora eu quero sair daqui, mas ela não quer, para ver a Ana Castela”, diz a mãe. “Eu nunca fui a um show que ele cancelou, mas sempre atrasa. Marca para 20h e entra meia noite. Nunca começa na hora. Por isso a minha indignação.”

Cerca de 40 minutos antes do show começar, Mônica disse que ainda acreditava que poderia ver Santana no palco. “Eles [o Rock in Rio] botaram no Instagram. Eu já perdi as esperanças”, emendou Laura.

O cancelamento foi confirmado pelo festival cerca de uma hora antes do show sertanejo, que reúne Chitãozinho & Xororó, Simone Mendes e Ana Castela – e teria Santana. O “Dia Brasil” do Rock in Rio, único que começou sem esgotar ingressos, é inteiro dedicado a atrações nacionais, divididos por gênero musical.

Alguns fãs estavam chorando e não quiseram atender a reportagem porque ficaram chocados com a notícia. Uma parte não estava acreditando na informação, que depois foi confirmada pelo próprio Rock in Rio.

Ana Luz, de 26 anos, é gaúcha, mas mora em Santa Catarina, para onde Santana vai viajar para fazer o show que motivou o cancelamento. Ela veio em outros dias do festival, mas é fã do cantor e estava sentada na grade com uma camiseta dele.

“Estou muito triste. Era o show mais importante”, ela diz. “Ia ser uma coisa inesquecível. Estou há mais de uma hora esperando aqui para o show dele. Aqui na frente estou desde a tarde. Seria minha primeira vez vendo ele. Sou fã desde pequenininha.”

Flaviane Menezes, de 37 anos, também estava sentada na grade – com a filha, Helena, de 11, que moram no Rio. “Receber essa notícia foi decepcionante. Ela começou a chorar sem parar na mesma hora, foi automático”, diz a mãe. “Mas não tem o que fazer. Vai fazer o que?”

Ela isentou o artista da culpa e reclamou da organização do Rock in Rio. “Deveriam ter trocado a ordem para ele participar”, ela disse. “Ele tem uma agenda, vai fazer um show. O que aconteceu hoje não deveria acontecer.”

Menezes ainda reclamou que pagou um ingresso muito caro para ter de passar por essa situação. “Num evento desse nível, vai acontecer isso? É realmente revoltante. Dá raiva. Você espera tanto para ver um cantor que você ama. Quando vi, falei ‘mentira’. Mas vi na internet que era verdade.”