Fãs de Deolane organizam manifestação em frente à prisão

Fãs de Deolane Bezerra organizaram uma manifestação para pedir a soltura da influenciadora digital.

Seguidores estão reunidos em frente ao Instituto Bom Pastor, que é a Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco. As imagens foram compartilhadas por Daniele Bezerra, irmã da advogada, por meio de vídeo publicado no Instagram.

Cartazes pedem a liberação da influenciadora. “Solta a mãe Deolane”, dizia um deles.

Daniele agradeceu o apoio dos fãs. “Obrigada por esse apoio. Muito obrigada”, disse a também advogada.

Deolane teve a audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5), diretamente do Instituto Bom Pastor. A audiência estudará toda a operação da prisão e irá definir se manterá influenciadora presa ou em liberdade para responder pelo caso.

PRISÃO

Influenciadora foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa.

“De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora”, afirma a advogada Adélia Soares

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela filha Dayanne Bezerra.

Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu. “Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes”, escreveu.