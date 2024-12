Farofa Natalina: receita preparada com talos, folhas e cascas

O aproveitamento integral dos alimentos é uma prática cada vez mais difundida no preparo das refeições e o uso de talos, cascas, folhas e sementes pode resultar na produção de pratos diferentes, com sabores próprios e altos percentuais de nutrientes.

Em período de comemorações de fim de ano basta utilizar da criatividade para se fazer uma apetitosa farofa com alguns desses ingredientes, deixando a ceia natalina ou o almoço do dia 31 de dezembro mais saborosos. Outro ponto relevante nessas datas é consumir alimentos gordurosos e doces com parcimônia, para que se inicie o ano com uma alimentação rica em proteínas e minerais.

A receita “Farofa Nutritiva de Natal”, descrita no final do texto, foi passada pela nutricionista Renatiely Paschoali, que também é a coordenadora do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (SESA). A profissional explica sobre a importância de se aproveitar todas partes comestíveis de um alimento, incluindo também as entrecascas e as raízes.

“Ao utilizar integralmente os alimentos, abre-se possibilidades para novas formas de preparos, diversificando o comer diário, estimulando o paladar e promovendo economia. Muitas vezes o teor nutricional da parte não convencional das frutas, legumes e verduras supera os nutrientes da parte normalmente consumida. Ao aproveitar o alimento por inteiro, a pessoa passa a ingerir mais vitaminas, minerais e fibras que atuam na prevenção e controle de doenças relacionadas a uma alimentação inadequada”, declara Renatiely.

A Prefeitura de Diadema, via Secretaria de Segurança Alimentar, é uma grande divulgadora do consumo do alimento na sua integralidade. Por meio de palestras, cursos e oficinas realiza trabalho de consciência alimentar e nutricional junto aos moradores da cidade, visando, ainda, o direito humano à alimentação e o comer saudável e consciente.

Trabalho de formação – No decorrer do ano de 2024, por meio do PEAND, a SESA realizou mais de 8.000 atendimentos. Entre as ações, palestras e oficinas culinárias sobre aproveitamento integral dos alimentos, capacitações sobre higienização e manipulação, orientações nutricionais por meio de vídeos e workshops e formações para beneficiários do Banco de Alimentos sobre alimentação saudável e como evitar o desperdício. As crianças também aprenderam sobre os bons hábitos com o Teatro Nutrir e pessoas acima do peso receberam avaliações nutricionais e instruções como emagrecer com saúde, via o curso Melhor Peso Agora.

RECEITA FAROFA NUTRITIVA DE NATAL

Ingredientes

Folhas de beterraba – 1 xícara de chá

Cascas de chuchu – 1 xícara de chá

Talos de couve – 1 xícara de chá

Talos de agrião – ½ xícara de chá

Talos de beterraba – ½ xícara de chá

Azeite ou óleo vegetal – 1 colher de sopa

Manteiga ou margarina – 2 colheres de sopa

Farinha de mandioca – 1 xícara de chá

Alho – a gosto

Cebola – a gosto

Sal – a gosto

Uva Passas – a gosto

Modo de Preparo

Lave bem as folhas, cascas e talos;

Refogue o alho e a cebola no azeite ou no óleo até dourar;

Acrescente a manteiga ou margarina e imediatamente os talos de couve e agrião;

Em seguida, adicione os talos e folhas da beterraba e as cascas de chuchu e deixa-os refogar;

Acrescente aos poucos a farinha de mandioca e o sal;

Em seguida mexa bem e sirva.

OBS: tempo de preparo 20 minutos. Esta farofa também pode ser feita com folhas e talos de cenoura, couve-flor, brócolis e espinafre.