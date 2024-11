Farofa da Gkay é adiada

A realização da aguardada Farofa da Gkay, prevista para os dias 3, 4 e 5 de dezembro, foi adiada conforme comunicado oficial divulgado na última quinta-feira (21). Esta edição, que marcaria a primeira abertura ao público mediante compra de ingressos, sofreu alteração em sua programação devido a questões logísticas e burocráticas que impossibilitaram sua execução no mês planejado.

Em nota emitida pela organização do evento, foi mencionado que “não seria prudente” manter a festa na data inicialmente agendada. Os organizadores asseguraram, contudo, que uma nova data será definida em breve, prometendo um evento que atingirá um “patamar jamais visto”.

A decisão foi tomada para garantir que a experiência oferecida aos participantes seja memorável e única, como destacado no comunicado: “Não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês”. Os compradores dos passaportes têm a opção de reagendar sua participação ou solicitar reembolso, com orientações detalhadas disponíveis por meio do contato eletrônico fornecido durante a aquisição dos ingressos.

Intitulada “a maior Farofa da história”, a edição deste ano gerou grande expectativa entre o público. A pré-venda dos passaportes iniciou em outubro e rapidamente esgotou, demonstrando o alto interesse pelo evento. Até o momento do adiamento, as atrações ainda não haviam sido divulgadas.

Os organizadores reforçaram seu compromisso em comunicar prontamente a nova data assim que for definida, garantindo aos fãs e participantes uma experiência singular no retorno da Farofa da Gkay.