Farmácia Popular anuncia gratuidade total em medicamentos e itens essenciais

No dia 13 de outubro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, divulgou uma importante atualização sobre o programa Farmácia Popular, que passará a oferecer 100% de gratuidade em todos os seus 41 itens. Essa medida tem como objetivo beneficiar mais de um milhão de brasileiros, com um foco especial na população idosa.

Com a nova diretriz, os cidadãos com mais de 60 anos poderão acessar produtos essenciais sem custo, incluindo fraldas geriátricas e medicamentos para diabetes associados a doenças cardiovasculares. Essa iniciativa é uma resposta às necessidades crescentes da população envelhecida e visa ampliar a abrangência do programa.

A ministra Nísia Trindade enfatizou a relevância dessa ação ao afirmar: “Estamos acrescentando na gratuidade as fraldas geriátricas, ou seja, estamos falando também de envelhecimento da população. Eu sei a real importância dessa ação”. O governo busca, assim, proporcionar um suporte mais robusto aos grupos mais vulneráveis.

Além da gratuidade total, uma outra novidade se destaca: o credenciamento de farmácias privadas em municípios que ainda não possuem acesso ao programa. A expectativa é que essa expansão permita que o Farmácia Popular alcance todos os cantos do Brasil. Atualmente, o programa está presente em 4.812 municípios e conta com cerca de 31 mil farmácias credenciadas.

Essas mudanças são vistas como um passo significativo para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a medicamentos e produtos essenciais sem a barreira financeira, reforçando o compromisso do governo com a saúde pública.