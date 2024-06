Farmácia do PA Eldorado é opção para dispensação de medicamentos no final de semana

Em quatro dias de funcionamento da farmácia do Pronto Atendimento (PA) Eldorado, em Diadema, mais de 360 pessoas foram atendidas para retirada de medicação. O serviço passou a funcionar após a entrega da reforma do PA Eldorado, em 29 de maio.

No mesmo terreno, também funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) que leva o mesmo nome do bairro e, com a implantação da nova farmácia do PA, a população passou a contar com dispensação de medicação diariamente, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS. Já para as receitas emitidas aos sábados, domingos e feriados, a dispensação ocorre no PA.

No primeiro dia de funcionamento (30/05), foram atendidas 90 pessoas. A sexta-feira (31) foi o dia de maior movimento, com dispensação de itens para 130 munícipes. Já os primeiros dias de junho, 01 e 02, foram atendidas 55 e 93 pessoas, respectivamente, totalizando 368 dispensações.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, explica que a pessoa atendida no PA Eldorado ou em outro serviço 24 horas da Prefeitura não precisa aguardar até o primeiro dia útil para retirar medicamentos de urgência e emergência, como antibióticos, analgésicos, antiinflamatórios, medicamentos para hipertensão e diabetes. “O tratamento pode ser iniciado no mesmo dia. Esse é um ganho para a população da cidade”, afirma.

Retirada gratuita

São 46 medicamentos disponibilizados na farmácia do PA Eldorado.

Medicamentos que não constam nessa lista podem ser disponibilizados nas UBSs, de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço. O município conta com uma lista de 126 medicamentos e insumos que atendem a maioria das demandas da população, a chamada Relação Municipal de Medicamentos (Remume), que pode ser consultada aqui.

Para retirar os itens, o munícipe precisa levar receita vigente, cartão SUS, carteirinha de matrícula ou comprovante de residência. Já para psicotrópicos (apenas para as UBSs), além desses documentos, é preciso apresentar documento com foto da pessoa (com mais de 18 anos) que irá retirar os medicamentos e receita vigente de até 30 dias a partir da data de emissão.

Serviço:

Farmácia do PA Eldorado

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado.

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

Farmácia da UBS Eldorado

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado.

Funcionamento: segunda a sexta-feira (exceto sábados, domingos e feriados), das 7h às 19h.