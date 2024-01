FAPESP e Canal Futura lançam o edital Comunicar Ciência para engajar estudantes na difusão científica

Estão abertas, até 29/01, as inscrições para o edital Comunicar Ciência, uma parceria Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e Canal Futura/Fundação Roberto Marinho. A proposta do Comunicar Ciência é engajar alunos de graduação em qualquer área do conhecimento, de universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo, na divulgação da ciência.

O edital selecionará propostas e concederá bolsas na modalidade Jornalismo Científico I, no âmbito do Programa Mídia Ciência, para estudantes desenvolverem podcast, vídeos/reels para redes sociais, vídeorreportagem ou reportagem escrita sobre projetos científicos.

A inscrição deve ser feita pelo pesquisador responsável pelo projeto que será objeto da divulgação. Ele poderá selecionar para sua equipe dois alunos do 5º período da graduação em diante. Na inscrição o pesquisador responsável deverá apresentar um resumo do projeto e um vídeo de até um minuto com a dupla de alunos candidatos explicando os pontos fortes do projeto e os motivos que os levaram a divulgar aquele tema. Cada estudante da dupla terá direito a uma bolsa de R$ 853,80, na modalidade jornalismo científico (JC 1), válida por seis meses, podendo ser renovada por mais seis meses.

As 150 propostas serão selecionadas pela Diretoria Científica da Fapesp, com endosso da Fundação Roberto Marinho. Os resultados serão anunciadas em março de 2024. Acesse aqui o link para conhecer as linhas de pesquisa.

Cada dupla de bolsistas desenvolverá, no período de seis meses, três produtos de divulgação científica, que serão realizados em uma das opções de formato oferecidas no edital: podcast, vídeo reels para redes sociais, reportagem em vídeo ou reportagem escrita. Os bolsistas participarão de uma jornada formativa para que conheçam e escolham o formato de mídia que será utilizada em seu trabalho de divulgação. Todos terão acesso à mentoria de uma equipe especializada, formada por jornalistas e comunicadores do Canal Futura. A jornada inclui quatro encontros e cursosonline. As propostas aprovadas no edital Comunicar Ciência poderão ter seus conteúdos distribuídos nas plataformas do Futura, incluindo site, redes sociais, midiateca educativa e TV.

O edital faz parte do conjunto de iniciativas do Ciência para Todos, uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho e a Fapesp que tem como objetivo de fortalecer e valorizar a educação e educadores em diversas frentes, da educação básica à universitária.

Para ter acesso a todos os detalhes do edital, clique aqui. No caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail jc@fapesp܂br.