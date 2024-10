Fapesp anuncia os vencedores da 3ª edição do Prêmio Ciência para Todos

A Fapesp e a Fundação Roberto Marinho anunciaram os vencedores da 3ª edição do Prêmio Ciência para Todos, nas categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A premiação destaca projetos de pesquisa desenvolvidos por professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio, de escolas das redes públicas do Estado de São Paulo, que utilizaram métodos da ciência para propor soluções para problemas concretos, tendo como referência um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Confira abaixo a lista de professores e das escolas premiadas:

Ensino Fundamental

Laís Goyos Pieroni, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ermides Barsaglini Gulla, em Gavião Peixoto.

Simoni Camila Bogni, da Escola Estadual Jesuíno de Arruda, em São Carlos.

Vinícius Nunes Alves, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Maria de Araújo Júnior, em Botucatu.

Ensino Médio

Luiziene Soares Alves, da Escola Estadual Severino Moreira Barbosa, em Cachoeira Paulista.

Natália Regina Cesaretto, da Escola Estadual Padre Fidélis, em Tanabi.

Edson Anício Duarte, do Instituto Federal de São Paulo – Campus Campinas.

O prêmio foi concebido com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas das redes públicas do Estado de São Paulo e promover o engajamento de estudantes e da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida.

A iniciativa mobilizou professores e alunos do ensino básico de mais de 180 escolas das redes estadual e municipal de São Paulo, além de institutos federais de ensino médio técnico e profissionalizante e o Centro Paula Souza. O edital, encerrado em 24 de junho, recebeu 189 inscrições de escolas de 102 municípios paulistas, a grande maioria da rede estadual.

Todos os inscritos – professores e sua equipe de estudantes – participaram de jornadas formativas em ambiente digital do Canal Futura da Fundação Roberto Marinho, com orientações sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção audiovisual, pelas quais receberam certificação.