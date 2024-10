Fanzone do GP São Paulo estreia com show em formato inédito de Alok   

São Paulo, outubro de 2024 – Inédita no Brasil, a Fanzone do GP São Paulo de F1 terá em seu ano de estreia um show em formato inédito no país do produtor musical Alok. A apresentação, com grandes sucessos, acontece no sábado do evento, às 17h. Natural de Goiânia e com grande projeção internacional em sua carreira, Alok foi eleito em 2021 e 2023 o quarto melhor DJ do mundo pela influente revista britânica DJ Mag.

“Estou animado em ser convidado a inaugurar este espaço que vai proporcionar uma experiência que conecta velocidade e música. Será a primeira vez que o GP São Paulo terá um evento como a Fanzone, levando entretenimento aos apaixonados por automobilismo. Tenho preparado um set especial e com uma surpresa que em breve vocês vão saber”, afirma Alok.

Em seu primeiro ano no GP São Paulo, a Fanzone, espaço de convivência e entretenimento instalado no kartódromo Ayrton Senna, no autódromo de Interlagos, já faz sucesso em outras cidades do mundo que também recebem a Fórmula 1, como Monza e Barcelona. O espaço contará com diversas atrações, com destaque também para os shows de Jorge Aragão, na sexta, e do grupo SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) com Serjão Loroza, no domingo. A venda de ingressos exclusiva para a área já começou pela Eventim, tiqueteira oficial do GP São Paulo, no site eventim.com.br/f1saopaulo. O valor é de R$ 580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290.

A Fanzone terá uma programação intensa durante todo o evento, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de novembro. Nesses três dias, o público presente no local poderá acompanhar talks com pilotos e chefes de equipe, shows, simuladores de Fórmula 1, brinquedos e muitas ativações. As atividades da pista, incluindo treinos, sprint e a corrida, poderão ser acompanhadas por meio de telões de alta definição instalados na área. O espaço contará com pontos de venda de alimentos e bebidas e lojas de produtos licenciados.

No primeiro dia de atividades no autódromo de Interlagos, o público que estiver na Fanzone poderá conferir o show de um dos principais e mais influentes cantores e compositores do samba, Jorge Aragão. Aos 75 anos, ele apresentará ao público grandes sucessos de sua carreira, desde os tempos em que integrava o grupo Fundo de Quintal, até os dias atuais, celebrando parcerias com nomes como Elza Soares, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

O cantor e compositor celebra a arte popular brasileira em seu novo projeto, marcando seu retorno aos palcos. Em 2021, lançou o álbum “Jorge 70: Ao Vivo em São Paulo”, que traz músicas inéditas e interpretações de seus grandes sucessos. Composições icônicas como “Malandro”, “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai” farão parte do show na Fanzone.

Para encerrar o domingo, dia final do GP, o palco da Fanzone será animado pelo grupo carioca SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes). Fundado em 2015, o SIBC é marcado por suas apresentações com muito samba, arte e cultura, desde os shows improvisados na Praça Tiradentes (RJ) até as apresentações na Fundição Progresso, a maior casa de shows do centro e da zona sul do Rio de Janeiro. Para esse show especial, o grupo será acompanhado pelo talentoso músico, cantor e ator brasileiro Sérgio Loroza. Conhecido por sua presença marcante e estilo único, que combina samba, funk, soul e MPB, Loroza tem performances repletas de energia e carisma.

Mais sobre a Fanzone

A Fanzone, pensada para o fã do automobilismo, coloca o GP São Paulo em igualdade com espaços semelhantes em vários GPs do calendário, como Zandvoort, Monza, Barcelona, entre outros. Na manhã de sexta e sábado haverá o Driver’s Engagement, quando pilotos do grid atual da Fórmula 1 farão aparição na área para entrevista ao vivo. Nas partes da tarde dos dias 01 e 02 de novembro, o público poderá acompanhar, respectivamente, encontros e talks com pilotos e chefes de equipe, intermediados por um mestre de cerimônias. Os bate-papos incluem, também, conversas com personalidades do automobilismo como jornalistas especializados e conhecidos influenciadores do esporte a motor.

Haverá, ainda, espaço para fotos com capacetes gigantes e simuladores como o Pit Stop Challenge, com o qual é possível sentir a dificuldade de realizar a troca de pneus em poucos segundos, como em uma parada nos boxes. Entre as interatividades também está uma grande tela em que aparecem os pilotos da Fórmula 1 para o público tirar fotos ao lado e registrar em suas redes sociais.

Carros históricos em exibição

Na Fanzone, um espaço vibrante e cheio de energia, o público poderá desfrutar de uma exposição exclusiva de carros históricos, que ficará em exibição de sexta (01) a domingo (03). São ao todo 30 veículos, que farão uma volta no autódromo antes de serem apresentados e depois exibidos no espaço, proporcionando uma experiência única e emocionante para os participantes. Essa vivência promete encantar os amantes do automobilismo com relíquias sobre rodas.

Entre os destaques está o Cord, Ano 1936, Modelo 810 Cabriolet, considerado futurista para a época. Vale destacar que Carmen Miranda possuía um Cord 810 Cabriolet idêntico, atualmente em processo de restauração.

A Fanzone abrirá ao público todos os dias de evento, às 8h, com encerramento previsto para às 20h (exceto no domingo, 03 que tem encerramento previsto para às 18h). Para mais informações sobre a área acesse: grandepremiosp.f1saopaulo.com.br/fanzone

Além dos compradores de ingressos para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso à área, respeitando-se a capacidade máxima do espaço. A prioridade será de quem possui o ingresso exclusivo da Fanzone, garantindo-se, assim, o conforto e segurança dos fãs.