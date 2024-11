“Fantástico Natal” transforma o Shopping Taboão em um espetáculo mágico para a família

O Shopping Taboão se transforma em um verdadeiro espetáculo de Natal com a inauguração da decoração “Fantástico Natal”. A montagem da cenografia começou em 29 de outubro, preparando o espaço para encantar o público. No último sábado, dia 9, todo o empreendimento se iluminou e fica assim até o último dia de dezembro, com uma experiência que promete marcar esta temporada festiva.

Com um conceito mágico e grandioso, a decoração conta com elementos impressionantes, como uma enorme árvore de Natal iluminada, brinquedos para todas as idades, trenó tire-fotos e até um Papai Noel gigante, com cinco metros de altura, que recebe os visitantes na entrada principal. A fachada toda do shopping se torna um grande convite para entrar no clima natalino, repleta de luzes e magia.

Internamente, os clientes encontram uma variedade de atrações encantadoras, incluindo um carrossel mágico, com cavalos dourados, e uma roda-gigante encantada. Ambos os brinquedos terão ingressos a preços acessíveis: 10 reais por unidade ou pacotes promocionais de 15 reais para duas unidades e 30 reais para quatro.

“A nossa intenção com o ‘Fantástico Natal’ é oferecer uma experiência única para todas as famílias, criando memórias inesquecíveis. Queremos que cada detalhe da decoração e cada atração desperte o encantamento que o Natal traz, fazendo com que o Shopping Taboão seja o principal destino para quem busca viver essa magia”, afirma João Almeida, gerente de marketing do shopping.

Para completar a experiência, o carrinho de pipoca e algodão doce da Le Poppins, um dos lojistas do shopping, estará disponível, adicionando um toque de nostalgia e sabor à visita.

Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra