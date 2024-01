Fanta Konatê apresenta Donabá no Teatro Municipal de Mauá

Em “Donabá”, Fanta Konatê, acompanhada da Troupe Djembedon, apresenta um repertório de composições próprias e músicas tradicionais de sua aldeia natal na Guiné Conacri e uma homenagem à grande estrela Miriam Makeba que morou na Guiné nos tempos de exílio do Apartheid. Donabá significa “A grande bailarina” em Malinkê, onde há o ritmo que homenageia as bailarinas virtuosas da cultura Mandén, herdeira do Império de Mali (Séc. XIII), um dos temas deste show.

Ficha técnica:

Fanta Konatê – Direção artística, voz, sangban e dançarina

Luis Kinugawa – Direção musical, djembê, percussão

Manu Neto – Sangban e octapad

Barba Marques – Dunumbá

Fabio Serra – Kenkenis

Koria Konatê – Voz, sangban e dançarina

Djará Konate Kinugawa – Djembê

Classificação: Livre

Duração: 60′

Uma apresentação do espetáculo de música e dança “Donabá” contemplado pelo EDITAL PROAC Nº 17/2023 PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL – MÚSICA POPULAR / CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO

#ProAC2023

Serviço

Quarta-feira, dia 31 de janeiro, de 2024.

20h

Entrada gratuita

Dança, Música

Livre

ORGANIZADOR

Fanta Konatê e Troupe Djembedon

Teatro Municipal de Mauá

Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

Mauá, SP 09370-595, SP, Brasil