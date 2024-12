Famosos repercutem sobre a corrida 100% Você de Bell Marques em Salvador, em janeiro

O verão de 2025 vai começar com uma verdadeira festa de saúde, energia e diversão em Salvador! No dia 26 de janeiro, a cidade será palco de um evento inédito: a Corrida 100% Você. Criada por Bell Marques, ao lado de seus filhos Pipo e Rafa, a corrida não será apenas uma competição esportiva, mas uma grande celebração do estilo de vida saudável. O evento largamente realizado no Maho Beach Club, na nova orla de Salvador, com distâncias de 5km e 10km, e um after-party para os participantes.

A família Marques estará ao lado dos corredores, incentivando-os a superar seus limites ao mesmo tempo em que apresenta momentos de diversão e bem-estar. “A corrida vai ser um momento de celebração com quem nos acompanha. Queremos incentivar todos a adotar um estilo de vida saudável e, claro, nos divertir muito juntos”, declara Bell.

Grandes estrelas do cenário baiano já expressaram empolgação, como Ivete Sangalo , Durval Lelys, DJ KVSH , Popó , Pati Guerra e Mari Gonzalez , criando uma onda de empolgação. A corrida 100% Você é uma oportunidade única de participar de um evento que reúne saúde, bem-estar e entretenimento, com camisa exclusiva , número de peito , medalha e brindes especiais. O destaque é o after-party no Maho Beach Club, com música e diversão.

A 100% Você , lançado em junho, traz como carro-chefe o Choco Energy , um suplemento energético inovador. Em janeiro de 2025 , o público tem um encontro marcado com saúde, ídolos baianos e diversão em Salvador. Inscrições abertas até 18 de dezembro , com vagas limitadas no site www .ticketsports .com .br.