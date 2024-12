Famosos lamentam a morte do ator Ney Latorraca

O Brasil se despede de Ney Latorraca, ator e diretor renomado, que faleceu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos. A informação foi confirmada pela Clínica São Vicente, pertencente à Rede D’or, onde o artista estava internado no Rio de Janeiro. Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados.

Reconhecido como uma figura marcante na cena cultural do país, Ney Latorraca deixou um legado inestimável nos palcos e nas telas. Sua morte gerou uma onda de lamento entre amigos e colegas de profissão, que expressaram sua tristeza nas redes sociais.

Dentre as manifestações de pesar, uma declaração destacou: “Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Ney Latorraca, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias. Nossos sinceros sentimentos à família, amigos e admiradores.” Esta mensagem foi compartilhada em uma publicação no X (antigo Twitter).

Sabrina Sato também prestou suas condolências com um post tocante: “Neyla, descanse em paz. Imagine o quanto nós rimos”, acompanhando a mensagem com uma foto ao lado do ator.

Outros artistas também se manifestaram. Um deles comentou: “Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste, porém o céu vai se encher de alegria”.

Um tributo especial foi dedicado a sua carreira prolífica: “Todos os aplausos para o imenso Ney Latorraca. Foram tantos personagens incríveis e inesquecíveis no cinema, na TV e no teatro. Entre tantos nessa galeria, protagonizou junto ao Nanini o maior sucesso do teatro brasileiro: O MISTÉRIO DE IRMA VAP, permanecendo mais de 11 anos em cartaz! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Obrigado por tanto Ney!”

Outra declaração ressaltou a importância do artista para a cultura nacional: “LUTO! Ney Latorraca, sua partida representa uma perda irreparável para a cultura nacional. Que sua arte continue a inspirar e que sua memória seja eternizada em nossos corações. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Descanse em paz, Ney!”