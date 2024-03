Famílias se reúnem para celebrar inauguração do Mirante São José

O Mirante São José, um dos principais pontos turísticos de Ribeirão Pires, foi modernizado pela Prefeitura de Ribeirão Pires. E, na manhã deste 19 de março, aniversário de 70 anos da Estância e dia do padroeiro, a Prefeitura entregou as obras de revitalização do espaço. Antes da entrega, houve a celebração da tradicional missa de São José, celebrada pelo padre Hamilton Gomes.

No fim de 2022, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio de convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, iniciou as obras de modernização do Mirante São José, situado na Rua Zulmira Della Ricca, que contou com investimento de R$ 1,5 milhão. O mirante teve área de visitação ampliada, inclusive com espaço reservado e estrutura para receber food-trucks; reforma dos banheiros e implantação de dois espaços de lazer.

O Mirante também recebeu, ainda, nova iluminação e quatro novos decks para ampliar o acesso dos visitantes a esta que é uma das vistas mais privilegiadas da região central da cidade. Um dos decks é de vidro. Todo o espaço foi revitalizado, ganhou nova pintura e paisagismo.

“São José é o padroeiro da família e esse é o propósito da nossa gestão e de todo o trabalho do governo e do legislativo. Fortalecemos o circuito religioso, resgatando festas tradicionais como Santo Antônio, Pilar, Nossa Senhora Aparecida de Ouro Fino; realizamos o Festival Vocacional e, agora em abril, acolheremos o Congresso Diocesano da Renovação Carismática Católica”, completou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

“Tornar o padroeiro da cidade mais conhecido, mais divulgado, é um marco de retomada da origem da fé. São José é um modelo de inspiração para a vida cotidiana, tanto no seu olhar para nós como ser humano quanto em sua contemplação à Jesus Cristo”, comentou o pároco Amilton Gomes.

Frequentadora da Paróquia São José há mais de 30 anos, Adelina de Jesus Gomes, 73 anos, moradora do Bertoldo, aprovou a iniciativa. “A fé por São José tem que ser motivo para unir as pessoas. Acredito que as atividades religiosas devem marcar e atrair mais a população como antigamente”, comentou.

Histórico – A 801,4m acima do nível do mar, o mirante permite visão de 180º da região central da cidade. A estátua de São José, padroeiro de Ribeirão Pires desde outubro de 1983, obra modernista de 1,75m de altura, é assinada pelo escultor Gildo Zampol, nascido no município, formado pelo Liceu de Artes de Ofício de São Paulo. A obra foi alçada no morro em 1976 e se tornou ícone representativo de Ribeirão Pires.