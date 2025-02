Famílias podem solicitar instalação gratuita da nova parabólica digital até 30 de junho

Moradores de todos os municípios de São Paulo ainda podem trocar suas parabólicas tradicionais pelo kit gratuito com a nova parabólica digital. O prazo para agendamento da instalação termina em 30 de junho, e mais de 97 mil famílias do estado ainda podem solicitar o benefício.

Como funciona a troca da parabólica?

O agendamento e a instalação gratuita são realizados pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel. A substituição dos equipamentos é importante porque muitas emissoras já deixaram de transmitir seus canais pelo sinal das parabólicas tradicionais, e outras farão o mesmo em breve. Com a nova parabólica digital, as famílias poderão assistir a mais de 80 canais com som e imagem de alta qualidade, sem interferências.

Para receber o novo equipamento, é necessário estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e possuir uma parabólica tradicional em funcionamento. A instalação é realizada sem custo para as famílias elegíveis.

Agendamento e contato

Com mais de 4,7 milhões de instalações gratuitas já concluídas, a Siga Antenado reforça a importância de agendar o quanto antes a substituição. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br informando o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) no momento do atendimento.

A Siga Antenado é uma entidade não-governamental e sem fins lucrativos, criada para apoiar a população na migração do sinal de TV das parabólicas tradicionais para o sinal digital, garantindo que todas as famílias, especialmente as de baixa renda, tenham acesso a uma televisão de qualidade.