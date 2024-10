Familiares e amigos aguardam em Pelotas (RS) chegada dos caixões das vítimas de acidente

“Era um guri diferenciado. Talvez fosse bom demais para esse mundo mesmo”, diz Ítalo Guimarães, que carrega no pescoço a medalha de ouro conquistada pelo irmão mais novo Henry Fontoura Guimarães, 17, no Campeonato Brasileiro Unificado de Remo no último fim de semana.

No dia do acidente, Ítalo criticou a falta de recursos para que a equipe viajasse de avião para o torneio disputado no fim de semana em São Paulo.

Muitos dos presentes também usam camisetas do projeto Remar Para o Futuro, do qual os atletas participavam, e camisetas em homenagem às vítimas. Uma delegação do Grêmio Náutico União, clube de Porto Alegre tradicional na modalidade, também está no local.

Eles aguardam a chegada das urnas funerárias, que estão sendo transportadas de Curitiba (PR) pela FAB (Força Aérea Brasileira). A organização do velório informou que o avião decolou às 15h.

Ao chegar à cidade gaúcha, as urnas dos sete atletas de remo, do técnico da equipe e do motorista que dirigia a van serão conduzidos por veículos do Exército em um cortejo do aeroporto da cidade até o local do velório.

Atletas do projeto realizarão um arco com os remos para receber as urnas dos colegas.

Autoridades, como o ministro do Esporte, André Fufuca, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), prestarão homenagens no local.