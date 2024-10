Familiares dos irmãos Menendez pedem que Justiça americana liberte os dois

A família de Lyle e Erik Menendez realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16) para pedir ao promotor público George Gascón que liberte os irmãos, condenados a prisão perpétua pela morte dos pais, há 35 anos.

A equipe de defesa dos irmãos argumentou que novas evidências mostram que eles foram vítimas de abuso sexual por parte do pai, o empresário Jose Menendez.

Anamaria Baralt, uma prima dos dois, disse que eles foram “vítimas de uma cultura que não estava pronta para ouvir”. “Lyle e Erik merecem uma chance de se curar. Nossa família merece uma chance de se curar com eles.”

A Promotoria está analisando as novas provas, que incluem uma carta de Erik Menendez enviada antes dos assassinatos, na qual ele relata o abuso do pai. No final de novembro, acontecerá uma audiência para decidir se os dois terão um novo julgamento.

Com isso, os dois esperam que a condenação de prisão perpétua seja revertida e, desse modo, sair da cadeia. A audiência que decidirá se o caso será reaberto foi marcada para 29 de novembro.

Os irmãos são retratados numa série, lançada no mês passado, e num documentário, ambos da Netflix.

Eles dizem que cometeram o crime porque eram abusados sexualmente pelo pai, o empresário Jose Menendez. Ele era um executivo poderoso da indústria da música nos Estados Unidos.

No ano passado, Roy Rosselló, um dos membros da boyband Menudo, revelou que foi estuprado quando ainda era adolescente por Menendez.

O advogado dos irmãos usa esse fato para tentar reabrir o caso e reverter a condenação dos dois. Segundo o site TMZ, o promotor George Gascón disse que seu gabinete está ciente das novas alegações.

Os irmãos pedem que as condenações sejam anuladas porque o juiz teria proibido a inclusão no julgamento de evidências sobre os supostos abusos.

À Variety, Ryan Murphy, co-criador de “Monstros”, prevê que os irmãos estarão “fora da prisão até o Natal”. Ele também anunciou recentemente que a terceira temporada da série terá Charlie Hunnam como o serial killer dos anos 1950 Ed Gein.