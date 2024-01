Familiares de vítimas de tragédias se unem por justiça durante homenagens às vítimas da boate Kiss

A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão-Brumadinho (AVABRUM) participou, entre os dias 26 e 27, das ações para lembrar os 11 anos do incêndio da boate Kiss, tragédia que deixou 242 mortos e mais de 600 sobreviventes em Santa Maria (RS). Como o rompimento da barragem da Vale e tantas outras tragédias pelo país, o caso da Kiss, que ocorreu em janeiro de 2013, continua impune pela Justiça, o que levou os familiares das vítimas a articularem uma rede de solidariedade pelo fim da impunidade no país.

Josiane Melo, diretora da AVABRUM que perdeu a irmã grávida na Mina Córrego do Feijão, participou de um painel com vítimas de outros desastres com o tema “A vida impactada por uma tragédia” a convite da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM).

Além de expor ao público as ações e omissões da mineradora Vale e da certificadora Tüv Süd que levaram ao colapso da barragem, ceifando 272 vidas, Josiane falou sobre a demora no trâmite judicial, que só favorece os réus: 16 pessoas que são acusadas 270 vezes por homicídio doloso qualificado e crimes ambientais. A ação penal tramita há um ano na Justiça Federal, que ainda não definiu uma data para o julgamento.

No mesmo painel, estavam ainda familiares das vítimas do incêndio da Kiss e do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro, ocorrido em 2019. “O caminho da justiça em Brumadinho é muito semelhante com o caso de vocês, é uma justiça que não anda”, disse Josiane.

Painel “A vida impactada por uma tragédia” – Foto: Reprodução/AVABRUM

Caminhada com máscaras

Na noite do dia 26, Josiane também participou com outros manifestantes de uma caminhada usando máscaras brancas, “sem expressão”, remetendo ao sistema judicial, até o prédio onde funcionava a boate. Chegando lá, as máscaras foram colocadas na parede do prédio e, na madrugada, às 2h30, próximo ao horário que se iniciou o incêndio, foi feita a leitura dos nomes de todas as vítimas e sinos foram tocados.

“Assim como vocês, a AVABRUM também nasceu da dor, e não temos data para finalizar. Enquanto nós respirarmos, vamos continuar fazendo essa luta. É um luto que ainda não foi tratado, é um luto que vira luta. Um dia quem sabe a gente consegue viver o nosso luto”, declarou Josiane.

Condenação anulada

O incêndio da boate Kiss começou com o uso de fogos de artifício dentro do estabelecimento, que estava lotado. O fogo se alastrou pelas espumas usadas para o isolamento acústico. Nove anos depois, em dezembro de 2021, houve um julgamento, com a condenação de 4 réus com penas entre 18 a 22 anos de prisão. Mas o júri foi anulado em agosto de 2022 sob alegação de irregularidades no processo. Um novo júri está marcado para o próximo dia 26 de fevereiro.

A ideia de unir os familiares das vítimas de grandes tragédias em um rede de solidariedade foi anunciada em 22 de janeiro, em Brumadinho, no Seminário 5 Anos Sem Justiça, organizado pela AVABRUM. Na ocasião, além de familiares das vítimas da boate Kiss, estavam presentes, vítimas do rompimento da barragem da Samarco (da BHP e da Vale), em Mariana (MG), e vítimas do afundamento provocado pelas minas da Braskem, em Maceió (AL), onde mais de 60 mil famílias foram obrigadas a deixar suas casas.