Família no Parque no Villa-Lobos terá novidades para o mês de março

O mês de março começa com novidades do Família no Parque no Villa-Lobos. A programação ganha mais uma atração: passeio de trenzinho pela área interna do parque. Será aos finais de semana e feriados, juntamente com as demais atividades já conhecidas pelos visitantes: infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-, parede de escalada, tobogãs, futebol de sabão, entre outras.

O passeio de trenzinho terá duração média de 15 minutos e acontecerá das 10h às 18h. Tem capacidade para 35 pessoas e o preço por pessoa é de três tickets.

No Família no Parque no Villa-Lobos são mais de 10 mil metros quadrados de área livre, com mais de 20 opções de brincadeiras (pagas) além de muita diversão gratuita com os animadores da programação. Eles promovem gincanas valendo diferentes prêmios ao longo do dia e divertem o público com danças, coreografias e interações.

Outra atração recém-chegada à programação e que tem feito muito sucesso com a criançada é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. Em dias de calor, para a descida ficar ainda mais radical e refrescante, o brinquedo é molhado, ou seja, as pessoas escorregam com a ajuda da água. Por isso, é recomendado levar uma troca de roupa para que as crianças possam continuar a diversão ao longo do dia.

Os pequenos com até 5 anos também curtem muito a programação. Na Área Kids, eles podem entrar com os adultos e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

A entrada no parque e no Família no Parque é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

Família no Parque no Villa-Lobos

Quando: finais de semana

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Passeio de trenzinho: das 10h às 18h, com última saída às 17h – 3 tickets por pessoa por cerca de 15 minutos.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br

Facebook @familianoparque

Instagram:@oficialfamilianoparque