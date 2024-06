Família no Parque no Villa-Lobos terá ação social em parceria com a ONG Cabelegria

O Família no Parque, atração que acontece aos finais de semana no Parque Villa-Lobos e estará todos os dias durante as férias de julho, estará com uma ação muito especial nos dias 22 e 23 de junho e 6 e 7 de julho. Essas datas serão mais do que um simples dia de lazer ao ar livre, poderão fazer a alegria de muitas famílias que nem sempre conseguem participar de eventos que concentram muita gente com suas crianças. O espaço receberá o Banco de Peruca Móvel da ONG Cabelegria, que tem como objetivo promover a arrecadação de cabelos e a conscientizar do público sobre a importância da doação.

Os visitantes do Família no Parque terão a oportunidade de doar mechas de cabelo para a confecção de perucas, que serão destinadas a pacientes em tratamento de quimioterapia. Além disso, a ONG estará à disposição para tirar dúvidas e explicar como funciona todo o processo de doação e produção das perucas.

Para doar é bem simples. Os visitantes serão atendidos por ordem de chegada, o comprimento mínimo para ser aceito como doação é de 15 centímetros, podendo ser de todos os tipos de cabelo, inclusive com química e coloração. “Quem desejar contribuir com a ONG, mas não tem cumprimento mínimo de cabelo para doar, nossos cabelereiros realizarão o corte por um valor simbólico de R$ 30 reais, valor que é destinado para confecção de perucas”, explica Mariana Robrahn, Fundadora da ONG Cabelegria.

“A parceria com a ONG Cabelegria é uma maneira de unir diversão e solidariedade. Queremos que os visitantes aproveitem o dia no Família no Parque e, ao mesmo tempo, possam se envolver com essa causa tão nobre”, comenta Fabio de Francisco, um dos organizadores do Família no Parque.

O Família no Parque no Villa-Lobos funciona aos finais de semana das 10h às 18h, com mais de 20 opções de atrações para o lazer de todas as idades. Em meio a 10 mil metros quadrados de área ao ar livre, estão: infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Jet Boat, futebol de sabão, Área Kids exclusiva para os pequenos com até 5 anos, incluindo circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

Dentre as opções de diversão, um dos destaques é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. Outra atividade que conquistou as famílias é o passeio de trenzinho pela área interna do parque, com duração média de 15 minutos e capacidade para 35 pessoas.

Quem passar pela atração neste fim de semana, dias 22 e 23, ainda irá se divertir com a programação de Festa Junina, a atração está repleta de brincadeiras temáticas gratuitas com os recreadores, incluindo quadrilha no parque e a banda com repertório clássico junino, além de barracas com comidinhas típicas.

A entrada no parque e no Família no Parque é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local.

ONG Cabelegria no Família no Parque no Villa-Lobos

Datas: nos dias 22 e 23 de junho e 6 e 7 de julho (sábados e domingos)

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal