Família no Parque no Villa-Lobos estende seu horário de diversão durante o mês de dezembro

Está chegando o mês de dezembro e, com ele, uma série de programações de lazer para a diversão das famílias e das crianças durante o período de férias. Quem passar pelo parque Villa-Lobos aos finais de semana de dezembro, poderá curtir as atividades do Família no Parque até às 20h. Isso porque a atração fica em frente à Árvore de Natal de São Paulo e, neste período de festas, atende em horário ampliado.

No Família no Parque, os visitantes encontram atrações para toda as idades, incluindo atividades gratuitas com os animadores, além dos brinquedos pagos, como: infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-, parede de escalada, tobogãs, entre outros que fazem parte do evento.

A grande novidade desta temporada, que chamado a atenção do público, inclusive dos adultos durante os dias quentes, é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. A adrenalina começa logo na subida, que é íngreme e exige muito folego dos aventureiros gerando uma disputa saudável entre a garotada, já que são três pistas. A descida é radical, podendo atingir a velocidade máxima com a ajuda da água. Outra opção “molhada” e refrescante é o Futebol de Sabão, onde os participantes têm que se equilibrar durante a partida com a bola gigante.

Para os menores de 5 anos, há a Área Kids, onde os adultos podem entrar com as crianças e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

O Família no Parque terá, ainda, outras novidades para o mês de dezembro, incluindo a presença de um Papai Noel todo adaptado ao clima e à proposta do parque, de lazer ao ar livre. No espaço também estão barracas de sanduíches, pipoca, sorvete, bebidas e guloseimas.

Os brinquedos pagos do Família no Parque no Villa-Lobos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

Dezembro no Família no Parque no Villa-Lobos

Datas: sábados, domingos e feriados

Horário: das 10h às 20h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br