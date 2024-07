Família no Parque no Villa-Lobos celebra o Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Família no Parque, no Villa-Lobos, preparou uma surpresa especial para as famílias. Entre os dias 3 e 18 agosto, aos sábados e domingos, todos os papais que estiverem acompanhados por uma criança pagante, ganharão de presente a entrada gratuita nas atividades permitidas para adultos: inflável gigante Hippo, tirolesa, bungee trampolim, passeio de trenzinho, Área Kids e os simuladores de Rafting e Asa Delta.

A atração promete finais de semana de diversão e alegria, com diversas brincadeiras para todas as idades. Além dos brinquedos pagos, o Família no Parque oferece atividades gratuitas com os recreadores que incentivam os jogos em equipe e promovem disputas saudáveis entre adultos e crianças.

Deixando os dias ainda mais animados, o parque apresenta novidades entre os brinquedos: dois simuladores incríveis onde pais e filhos podem se aventurar juntos criando memorias inesquecíveis.

Um deles é o Rafting 4D, um bote que se move através de braços pneumáticos, em sincronia com o filme exibido nos óculos de realidade virtual, com imagem e som, projetação de vento e de gotículas de água nos participantes, tornando a experiência ainda mais imersiva. A capacidade do brinquedo é de oito pessoas simultaneamente. O outro lançamento é a Asa Delta 4D, atração com efeitos visuais presentes nos óculos V. R 360, que dão a impressão de estar em pleno voo.

O Família no Parque possui 10 mil metros quadrados de área verde contendo mais de 20 outras opções de brinquedos para o lazer de todas as idades. Entre as atrações que podem ser compartilhadas pelo paizão, um dos destaques é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. Já quem busca por uma opção mais tranquila de passeio, há o trenzinho, que leva os participantes pela área interna do parque, um percurso que dura, em média, 15 minutos. A capacidade é de 35 pessoas.

“Acreditamos que a data seja uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e criar memórias e tradições. Por isso, estamos oferecendo essa entrada gratuita para os pais, como uma forma de presenteá-los”, afirma Fabio de Francisco, um dos organizadores do Família no Parque.

Para garantir a gratuidade durante o período de 3 a 18 de agosto, os pais devem estar acompanhados de pelo menos um filho e apresentar um documento de identidade. O Família no Parque funciona aos finais de semana e feriados, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia.

Para facilitar a brincadeira, o Família no Parque passou a oferecer um cartão recarregável, que pode ser adquirido através do app Zig, bastando apenas gerar QR Code para desfrutar das atrações e evitando filas no caixa. A nova forma de aquisição dos ingressos ainda oferece descontos em todas as atrações. A ativação do cartão tem um custo de R$5 que, após utilização do saldo carregado, pode ser revertido em 1 água. Para valores acima de R$ 80, o visitante terá desconto de 20%. Mais informações através do www.familianoparque.com.br.

Papais grátis no Família no Parque no Villa-Lobos

*Gratuito para pais/homens acompanhados de uma criança pagante nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de agosto (sábados e domingos)

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Valor das atrações: utilizando o app Zig, os brinquedos saem a partir de R$8. Além disso, tem a opção do VipPass por R$ 150, com acesso livre às atividades no mesmo dia.

Cartão recarregável: R$ 5 para ativação, após utilização do saldo, pode trocar o cartão pelos R$ 5 ou por 1 água.

*Os tickets impressos foram substituídos por cartões do app Zig. A nova modalidade dá desconto de 20% nas compras acima de R$80, além de desconto unitário em todas as atrações. Utilizando o app não é necessário ficar na fila do caixa, basta gerar o QR Code para o brinquedo escolhido e se divertir.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br

Facebook @familianoparque

Instagram:@oficialfamilianoparque