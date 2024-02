“Familia Monstro” é atração gratuita neste domingo no Shopping Praça da Moça

No próximo domingo, 25/02, acontecerá mais uma apresentação teatral da programação de peças gratuitas promovidas pelo Shopping Praça da Moça, em Diadema. A atração da vez é o espetáculo “Família Monstro”, apresentado pela Cia Cambaio no Espaço Cultural, próximo à loja Pernambucanas, no Piso Araucária, com início às 15hs.

Em única apresentação, a peça se baseia na história de um clássico seriado americano sobre uma família nada tradicional. Com um viés infantil, a série acompanhava Herman, o pai que tem a aparência do Frankenstein, Lily, a mãe da família que possui poderes. Contando ainda com o vovô vampiro, Grandpa Muster, o caçula Eddie, que é um lobisomem ainda na escola. E por fim, Marilyn, sobrinha do casal e a única de aparência humana.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, a história destaca a importância da diversidade e a importância do amor e da união nas famílias. “Desejamos transformar o ambiente do Shopping Praça da Moça em um local para encontros familiares, lazer e diversão. Queremos que nosso espaço seja mais do que apenas um local para almoçar ou fazer compras em família, mas também um ambiente que proporcione aos nossos visitantes momentos de conexão”, destaca Lima.

Serviço: Peça teatral – “Família Monstro”.

Data: 25 de fevereiro.

Horário: às 15hs.

Local: Espaço Cultural – Piso Araucária – Próximo a Pernambucanas.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.