Família House leva ação social ao Espaço Cultural LOTE

No domingo, 23 de março, o espaço cultural LOTE, localizado no Beco do Nego, na Vila Madalena, será palco de uma celebração única que une música e solidariedade. O evento, organizado pela ONG Família House – projeto que transforma eventos musicais em oportunidades para fazer a diferença –, tem como objetivo engajar a comunidade em ações humanitárias, arrecadando donativos para aqueles que mais precisam.

Com o apoio de DJs, produtores de eventos e apaixonados pela música, cada festa se torna uma experiência única, onde a diversão e a empatia caminham lado a lado. “Queremos mostrar que a música pode ser uma poderosa ferramenta de mudança social”, comenta a organização. Na edição de junho de 2024 no Vale do Anhangabaú, a Família House arrecadou 613kg de alimentos não perecíveis, 152 litros de água, 191 itens de higiene e limpeza.

A nova festa traz um line-up de primeira, com os DJs Mari Rossi, Crazy Knees, Mimi, Paulão,Backfor3 Aka Luiz Marcelo & Joss, Ju Zanardi e Man Chinha, além das imagens dos Laser VJs Xico Ekman e Kauê Magalhães, do Dreampackage Technology & Lifestyle Agency, e os artistas recreativos @romanticamenteinkietx e Walmir Sparapane (@sparapane_costumes). A entrada será gratuita das 15h às 17h e, após esse horário, será cobrado um couvert artístico de R$ 20,00. Entretanto, para garantir o acesso, a doação de alimentos não perecíveis é obrigatória.

Esses alimentos arrecadados serão enviados para o Projeto Gira Mundo, que começou oferecendo café da manhã para pessoas em vulnerabilidade e hoje, além da entrega de refeições e alimentos, realiza ações especiais, como distribuição de brinquedos. Além de suas ações no Brasil, ultrapassou fronteiras e ajudou na reforma de uma escola em Moçambique, proporcionado uma ambiente mais adequado e digno para as crianças em uma região carente.

“Espalhar amor e solidariedade através da música é nosso lema. Nossas festas vão além do entretenimento, transformando vidas”, diz o diretor André Luiz

Serviço:

Família House no LOTE

Data: 23 de março

Horário: 15h às 22h

Local: LOTE

Rua Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros – Beco do Nego (próximo ao metrô Fradique Coutinho – linha amarela)

Entrada: gratuita das 15h às 17h | R$ 20,00 após

Doação: alimento não perecível obrigatório

Seu Pet é bem-vindo

Acesso a cadeirante

Estacionamento nas redondezas

Instagram: https://www.instagram.com/ongfamiliahouse/

Line-up:

Mari Rossi

Crazy Knees

Mimi

Paulão

Backfor3 aka Luiz Marcelo & Joss

Ju Zanardi

Man Chinha

VJ Xico Ekman e Kauê Magalhaes _ Laser Jockeys DREAMPACKAGE Technology & Lifestyle Agency @dream_package

@vj_xico_ekma

Artistas Recreativos @romanticamenteinkietx

@walmirsparapane @sparapane_costumes