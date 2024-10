Família Grael vence 74ª Regata Santos-Rio no tempo corrigido da Classe ORC com o Magia IV

O Magia IV, de Torben Grael, de apenas 30 pés, venceu a 74ª Regata Santos-Rio no tempo corrigido da Classe ORC, a mais competitiva, com 40h11m24, seguido por Dona Bola e Maximus. O Fita Azul, Phoenix (30h38m18) ficou em quinto lugar, atrás do Duma. Inaê Transbrasa e Bicho Grilo também completaram a prova de 200 milhas náuticas (360 km). Embarcações das demais classes seguiram navegando até o final da noite de domingo (27) rumo à Baía de Guanabara, após a largada na Baía de Santos na sexta-feira (25/10).

Como comandante, Torben chegou à oitava vitória na Santos-Rio, recorde da competição, além de ter conquistado a Fita Azul (primeiro barco a cruzar a linha de chegada) por seis vezes. O Magia IV chegou ao bicampeonato exatamente 20 anos depois da proeza de 2004,em que fez toda a regata de contravento. Dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, Torben se aproveitou das características do Magia IV para estabelecer a tática de regata.

“Nós optamos pelo caminho mais curto, porque com um barco menor, não precisamos velejar tão arribados (alinhados com a proa a favor do vento). Perto da Ponta do Boi, em Ilhabela, teve um bom pedaço de contravento e depois entrou um sudoeste de uns 15 nós na Ilha da Vitória. Temos um balão (vela de vento em popa) e um casco mais estreito, o que nos dá menos estabilidade, mas nos permite andar bem no vento mais fraco. O velejador Murilo Novaes, que não estava a bordo, fez um trabalho muito bom de previsão de vento antes da largada”, elogiou Torben.

“O barco se mostrou muito bem preparado, assim como a tripulação. Nosso tripulante mirim, João Marcelo, de 16 anos, em sua primeira Santos-Rio, comportou-se muito bem. Os seis velejadores se empenharam em fazer o melhor possível. Não possuímos muitos instrumentos e mantivemos contato apenas visual com as demais embarcações. Velejamos ao lado do Dona Bola, de 41 pés, o tempo todo”, afirmou Torben.

Nas demais classes, o Beleza Pura 2 venceu na BRA-RGS seguido por My Boy e Tangará. Entre os Clássicos, vitória do Morgazek à frente do Áries III, enquanto o Lilá foi o primeiro da RGS Cruiser a cruzar a linha de chegada à frente do Maria Preta. Foram 27 embarcações inscritas na 74ª Regata Santos-Rio, organizada pelos Iates Clubes de Santos (ICS) e do Rio de Janeiro (ICRJ), com os apoios da CBVela e da ABVO – Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. A Santos-Rio foi a regata de abertura do Circuito Rio que volta a ser disputado a partir de 31 de outubro na Baía de Guanabara.