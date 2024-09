Família diz que Deolane vai para prisão domiciliar

A família de Deolane Bezerra afirmou que a Justiça de Pernambuco aceitou o pedido de prisão domiciliar. Procurado pelo UOL, o TJ-PE não retornou até o momento.

Pedido teria sido analisado pelo Tribunal, segundo informou a família da influenciadora em publicações nas redes sociais. “A gente está indo buscar a Deolane agora na penitenciária do Bom Pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar para Deolane. A minha mãe vai continuar lá. O que é um absurdo”, disse Daniele Bezerra, irmã da famosa.

Eu espero o apoio de vocês na internet, nas ruas, porque a minha mãe está correndo risco de morrer lá dentro. A gente já tem os laudos, já avisou, e mesmo assim estão fazendo isso. Sem a minha mãe dever nada. É desumano. Daniele Bezerra, no Instagram.

A mãe da influenciadora, Solange Alves, deve permanecer na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

PRISÃO

Influenciadora e a mãe, Solange Alves, foram presas na quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação “Integration”, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho – que é ilegal no Brasil – para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

COMO DEOLANE TERIA PARTICIPADO DO ESQUEMA?

Famosa, que teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça, teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada pela famosa em julho de 2024, com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, segundo a investigação, a bet foi aberta com o intuito de lavar dinheiro de jogos ilegais.

Mãe da famosa teria sido usada no esquema. Solange teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, ela teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidades. Entretanto, ela também teria dito “que não se recorda ou que desconhece” alguns valores.

Você tem influencers, aquelas pessoas com milhões de seguidores. Se aquela pessoa vai na sua rede social e diz que aquilo é bom, que ela ganhou muito dinheiro jogando, quando não é verdade. O dinheiro que ela ganha não é jogando, é pago pela bet pra ela passar uma mensagem. Alessandro Carvalho Liberato de Matos ao Fantástico.

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que “mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas”.