Família de São Bernardo organiza corrida de rua para ajudar no tratamento do filho

Samuel Valentim nasceu com mielomeningocele, uma má formação da coluna vertebral que pode ocorrer no início da gravidez. Para ajudar com as despesas do tratamento do filho a mãe Samanta Valentim e o pai Aldemir Valentim criaram o evento “Correndo com Samuel”. Um ato com caminhadas e corridas de rua com a participação do menino que gosta bastante do esporte.

A 4ª edição da caminhada e corrida “Correndo com Samuel” acontecerá no próximo dia 8 em São Bernardo do Campo. A retirada dos kits da corrida será realizada no Golden Square, parceiro do evento. Os atletas poderão buscar o material nos dias 6 e 7 de dezembro no Piso L2, ao lado da loja Petz. O kit contém camiseta, número de peito e chip.

O shopping premiará o vencedor da corrida de 5km e 10km com um voucher de R$ 1.000 para ser gasto em qualquer uma de suas lojas. “Buscamos atuar de maneira transformadora em nossa área de abrangência e com a comunidade com a qual nos relacionamos, e ao conhecer a história do Samuel entendemos que precisávamos apoiar a sua história”, explica Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square Shopping.

A corrida é aberta a todos os públicos, inclusive pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência. A largada será no dia 8 de dezembro na Avenida Robert Kennedy, 1330 em São Bernardo do Campo, às 7 horas da manhã. A prova conta com corrida e caminhada de 5km e corrida de 10km.

Vida do Samuel

Samuel já participou de mais de 50 corridas de rua e acumula diversas medalhas. Os eventos organizados pelos pais contam com parceiros e voluntários para ajudar com medalhas, confecção de camisetas e distribuição de água durante a prova. É possível acompanhar a rotina do Samuel pelo Instagram.