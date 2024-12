Família de Luciana Curtis sobrevive a sequestro com cobras e escorpiões em SP

Na noite de quarta-feira, 27 de setembro, a modelo Luciana Curtis, seu marido e filha viveram momentos de terror ao serem sequestrados na saída de um restaurante no Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. O caso ganhou destaque devido à gravidade da situação e aos perigos enfrentados durante o cativeiro, que incluíam a presença de cobras e escorpiões.

Após o sequestro, a família foi levada para um barraco precário na Brasilândia, zona norte da capital paulista. Este local isolado, construído com madeira e telhas, tornou-se palco de um episódio angustiante que durou 12 horas. Durante o cativeiro, além das ameaças com arma de fogo, os reféns tiveram que lidar com a presença de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões.

A Polícia Civil de São Paulo rapidamente tomou conhecimento do caso e divulgou imagens do local após a libertação da família. Um carro carbonizado encontrado na Vila Penteado está sob investigação para determinar se pertencia à modelo. As autoridades estão empenhadas em identificar os criminosos envolvidos nesse sequestro alarmante.

Este episódio destaca não apenas a vulnerabilidade das vítimas em situações de sequestro, mas também a urgência em melhorar a segurança pública em São Paulo. A Polícia Civil continua investigando o caso para garantir que os responsáveis sejam encontrados e punidos adequadamente. A atenção ao incidente serve como um lembrete sobre a importância da segurança e vigilância contínua nas grandes metrópoles. Enquanto isso, Luciana Curtis e sua família buscam superar o trauma vivido durante essas longas horas em cativeiro.