Família de estudante morta por PM clama por Justiça durante velório

Na manhã desta sexta-feira (22), o cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, foi palco de uma cerimônia marcada pela dor e indignação. Familiares e amigos se reuniram para velar o corpo do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, tragicamente morto por um tiro disparado por um policial militar dentro de um hotel na Vila Mariana.

O irmão da vítima, Frank Cardenas, expressou a devastação da família ao falar sobre a perda. “Meu irmão era a nossa alegria”, afirmou, destacando o impacto emocional do evento. Durante a cerimônia, ele segurava dois retratos do irmão, enquanto o cachorro de estimação de Acosta também estava presente.

O pai do estudante, Júlio César Acosta Navarro, professor da Faculdade de Medicina da USP, agradeceu à imprensa pelo acompanhamento do caso e expressou alívio com o posicionamento público do governador Tarcísio de Freitas, que lamentou o ocorrido e reconheceu a gravidade do crime.

O policial envolvido no incidente foi indiciado por homicídio doloso e está afastado das funções operacionais enquanto a investigação prossegue. A Secretaria de Segurança Pública destacou que todas as circunstâncias estão sendo rigorosamente apuradas.

Durante o sepultamento, realizado pouco após as 16h, familiares e amigos acompanharam o trajeto até o túmulo em silêncio, em um cortejo marcado por emoção e respeito. A cerimônia incluiu orações, músicas e uma salva de palmas em homenagem ao jovem.

Este caso chama atenção para a necessidade urgente de revisão nos procedimentos das forças policiais e reforça o clamor por justiça. A sociedade espera que medidas efetivas sejam tomadas para prevenir futuras tragédias semelhantes.