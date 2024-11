“Família Andrade” celebra vitórias em Curvelo

Nenhum sobrenome foi mais vitorioso neste final de semana no Circuito dos Cristais que os Andrade. Seja na Copa Truck, seja na Nascar Brasil, os representantes da família venceram corridas e celebraram conquistas.

As primeiras comemorações aconteceram no sábado, quando Victor Andrade conquistou a pole-position, venceu a corrida 1 e garantiu os três títulos em disputa na Nascar Brasil. Com isso, ele levou os troféus de campeão Overall, Special Edition e Rookie of The Year, prêmios que serão entregues em uma cerimônia na próxima semana em Charlotte (USA) juntamente com as premiações da Nascar norte-americana.

O domingo foi reservado para celebrar a vitória de Roberval Andrade na corrida 2 da Copa Truck. O experiente piloto revelou que recebeu um pedido inusitado do filho mais novo, Davi, após as punições sofridas no treino de classificação.

“Ele me pediu pra ativar o modo ‘Robershow’ e partir pra cima nas duas corridas. Deu certo. Foram cinco posições na corrida 1 e mais cinco na corrida 2, com a vitória. Estou muito feliz por poder viver isso, celebrar junto com o meu filho. Acho que esses resultados coroam todo o trabalho que fazemos. É algo abençoado!”, garante Roberval.

Equipe

O time criado por Roberval Andrade, a ASG Motorsport, viveu outras conquistas no final de semana.

Raphael Abbate foi ao pódio na corrida 1 com o terceiro lugar da categoria PRO. Na categoria Elite, Pedro Perdoncini conquistou um terceiro e um quarto lugar, assumindo a vice-liderança na classificação. Porém, a maior conquista nos caminhões coube à Bia Figueiredo, que venceu a corrida 2 e se tornou a primeira mulher a conquistar um título nos caminhões.

“Isso tudo dá um boom no nosso trabalho e nos impulsiona a começar a pensar em 2025”.