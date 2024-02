Faltas chegam a 30% dos agendamentos de saúde em Diadema

Mais de 14 mil consultas e exames especializados agendados na rede municipal de Diadema, entre os meses de setembro e dezembro de 2023 tiveram ausência de pacientes. Esse número representa 27,8% do total de agendamentos(52.050 agendamentos) pelo Sistema de Regulação (SISREG) do período, ou seja, a cada 10 agendamentos, três deles não acontecem e o horário fica vago, não sendo possível incluir outro paciente que aguarda na fila por uma consulta ou exame.

Quando isso acontece são dispensados recursos públicos, profissionais e materiais para um procedimento não realizado devido à ausência do paciente. “Imprevistos acontecem, mas quando pensamos que esse horário vago poderia ser utilizado por outro paciente, fica clara a importância de informar caso não seja possível comparecer ao agendamento”, explica o secretário de saúde, José Antônio da Silva.

Quando a oferta é para exames e serviços especializados de referência via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), as faltas chegaram a 30,4% dos 42.189 agendamentos no último quadrimestre de 2023.

Saúde da Família

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o absenteísmo também prejudica o andamento do serviço. As faltas relativas às consultas de enfermagem chegam a 33,8%, entre os meses de agosto de 2023 a janeiro deste ano. Nessa situação, um a cada três pacientes não comparecem a um agendamento de enfermagem. A assessora técnica da Atenção Básica, Cristiane Lopes de Souza, ressalta que “o absenteísmo gera dificuldade de acesso mais rápido dos munícipes às consultas e prejudica o andamento do serviço. É importante também reforçar a necessidade de receber o agente comunitário da saúde (ACS) em sua residência para o acompanhamento de saúde e orientações fundamentais em seu cuidado”.

No mesmo período, o absenteísmo relativo aos procedimentos odontológicos nas UBSs chega a 30% (13.401 agendamentos) e às consultas médicas a 24% (28.812 consultas).

Em todos os serviços, o absenteísmo é um desafio a ser enfrentado. Para minimizar esses números, a Prefeitura cria estratégias para sensibilizar a população e informar sobre o agendamento com antecedência por telefone e/ou visita domiciliar, quando necessário entregar guia ou outro documento para a realização do procedimento. Por isso, é importante que o morador atualize seus contatos na UBS de referência e qualquer dúvida, procure sua equipe de Saúde da Família.

Nas UBSs, para informar sua ausência, o morador pode ligar na Unidade, informando nome, dia e horário da consulta. Para remarcar é preciso do número do SUS e nome do profissional com o qual a consulta estava agendada.