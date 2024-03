Faltam 15 dias para o fim das inscrições na 19ª OBMEP 2024

As inscrições para a 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) entram na reta final. As instituições de ensino têm até 15 de março para garantir participação na maior competição científica do país.

Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP reúne mais de 18 milhões de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio a cada ano.

Instituições públicas municipais, estaduais, federais e privadas podem participar. A inscrição é feita exclusivamente pelas escolas, que devem preencher a ficha disponível no site da OBMEP, informar o código MEC/INEP e criar uma senha. No regulamento, os representantes das escolas vão encontrar todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para participação na Olimpíada.

A OBMEP ocorre em duas fases, sendo a primeira composta de uma prova objetiva de 20 questões e a segunda de uma prova discursiva de 6 questões. A 1ª fase da OBMEP será realizada em 4 de junho e os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da 2ª fase em 19 de outubro.

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio).

“A prova da OBMEP não mede conhecimento em matemática. Os problemas são formulados de modo que possam ser resolvidos com criatividade, imaginação e raciocínio lógico”, explica o coordenador-geral da OBMEP e pesquisador do IMPA, Claudio Landim.

A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 2 de agosto e a divulgação dos premiados em 20 de dezembro.

Assim como no ano passado, a Olimpíada irá distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os alunos premiados nacionalmente são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa do CNPq de R$ 300 aos medalhistas nacionais de escolas públicas que integram o programa.

Para estimular cada vez mais a participação dos estudantes, a OBMEP também irá premiar alunos com melhor desempenho estadual. Pelo menos, 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas. Importante destacar que a premiação estadual não permite acesso ao PIC.

Neste ano, a olimpíada homenageia os 100 anos dos cientistas Johanna Döbereiner e César Lattes, cujas descobertas mostram o alto nível de produção científica no Brasil.

Sobre a OBMEP

Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

A OBMEP contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Além disso, a olimpíada busca melhorar a qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.