Falta uma semana para o maior festival de blues da América Latina

A 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) – Cleveland Edition marca o retorno do maior evento de Blues da América Latina para o Centro de Caxias do Sul (RS), dessa vez no coração da cidade. Junto à Sede Social do Clube Juvenil e seus arredores, o MDBF 2024 será realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro, a partir das 18h.

De acordo com o Toyo, a mudança atende também ao convite do poder público municipal por meio da Secretaria do Urbanismo. “Somos parceiros da Prefeitura de Caxias do Sul, que busca revitalizar o centro da cidade promovendo eventos culturais a toda a população, com segurança e acesso às artes”, aponta.

Temática e atrações do 15º MDBF

Nesse ano, o evento homenageia a cidade de Cleveland (MS), nos Estados Unidos, conhecida como “The Birthplace of the Blues” (ou “O Berço do Blues”, em tradução livre). De acordo com Bagoso, a cidade norte-americana é um local indispensável da Mississippi Blues Trail, tendo uma história intimamente ligada ao Blues e ao movimento dos direitos civis nos EUA.

“É em Cleveland que se encontra a Dockery Farms, considerado o lugar onde o Blues nasceu. Lar do famoso bluesman do Delta do Mississippi, Charley Patton, lá ficava uma plantação – uma grande propriedade agrícola que dependia do uso intensivo de mão de obra escravizada africana, como tantas outras que existiam, principalmente no sul do país. Dockery Farms possuía sua própria moeda, escola, igrejas, posto de gasolina e muito mais”, explica. Músicos famosos de Blues, como Robert Johnson, Henry Sloan, Son House e Howlin’ Wolf, tocaram nesse local lendário e histórico.

As mais de 50 atrações musicais serão divididas entre sete palcos, onde o diferencial dessa edição será a localização do Palco Principal, o Dockery Stage, que será montado na extensão da Rua Marquês do Herval, entre a Av. Júlio de Castilhos e Rua Pinheiro Machado. Entre os shows, estarão convidados internacionais, como Big Walker, Tom Holland, J.J. Thames e Super Chikan, além de nomes nacionais como Álamo Leal, Beto Saroldi, Renato Piau e Mokambo, entre outros. Ainda, um dos shows será especial, em homenagem à cantora Cássia Eller, com Victor Biglione, Taryn e Dudu Lima.

Outra novidade é um palco gratuito, que ficará na Praça Dante Alighieri, representado pela tradicional “casinha” do Festival, junto a um bar suspenso. A ideia é levar o Blues de alguns dos principais convidados em shows abertos para a comunidade da região. Também externamente, ficará o palco dedicado às apresentações da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, um palco que faz parte das atividades da 3ª Temporada da Cultura Negra de Caxias do Sul receberá uma programação com atrações do MDBF durante o evento, como Guto Konrad, Andy Boy, Renato Piau e Beto Saroldi. Essa atração, também é aberta ao grande público, será sempre das 19h30 às 22h.

Ainda, outros palcos ficarão dentro do prédio histórico do Clube Juvenil, um no bar Memphis Juke Joint e outro no andar de baixo, em parceria com a loja de música Open Stage, além de um estande para o músico Renato Velho, com sua produção de cigar box guitars e washboards. Na Boate Pelourinho, DJs com repertório selecionado também estarão presentes.

O 15º MDBF também contará com diversas intervenções artísticas, espaço gastronômico e o Flea Market, com venda e exposição de produtos característicos ligados ao Blues e sua história.

Os ingressos para o MDBF 2024 estão à venda pelo site Uniticket. O Clube Juvenil fica na Av. Júlio de Castilhos, 1.677, esquina com a Rua Marquês do Herval, Centro. Saiba mais pelo perfil do festival no Instagram.

Confira o line up do 15º MDBF:

QUINTA-FEIRA, DIA 21 DE NOVEMBRO

Dockery Farms Stage – Palco Principal (Rua Marquês do Herval, ao lado do Clube Juvenil)

20h: Fabinho Magic Boy (Porto Alegre/RS)

21h45: César Lascano Plays The Samba – “O show de samba e Blues” (Pelotas/RS)

23h30: Crossroads Time com Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

23h45: Homenagem à Cássia Eller in blues, com Victor Biglione (RJ-ARG), Taryn (RJ) e Dudu Lima (MG)

Memphis Juke Joint Stage (no Clube Juvenil, junto ao Memphis Juke Joint Bar)

18h20: Priscila & The Honeydrippers (Bento Gonçalves/RS)

19h30: Priscila & The Honeydrippers (Bento Gonçalves/RS)

21h: Mamma Doo (Caxias do Sul/RS)

22h10: Mamma Doo (Caxias do Sul/RS)

23h40: Gisa Londero Blues Band (Caxias do Sul/RS)

00h50: Gisa Londero Blues Band (Caxias do Sul/RS)

1h40: Jam session

Po’ Monkey’s Stage (gratuito, na Rua Marquês do Herval, entre Av. Júlio de Castilhos e Rua Sinimbu)

20h45: Lázaro Nascimento & Rafa De Boni (Caxias do Sul/RS)

21h45: Lázaro Nascimento & Rafa De Boni (Caxias do Sul/RS)

Old Kitchen/Openstage (subsolo do Clube Juvenil)

19h20: Barba & Blues (São Francisco de Paula/RS)

21h20: Barba & Blues (São Francisco de Paula/RS)

Harlem Inn Stage (gratuito, na Praça Dante Alighieri)

19h30: Guto Konrad (Santa Cruz/RS) & Andy Serrano (Porto Alegre/RS)

Juke Joint Chapel Stage (Rua Marquês do Herval, ao lado do Clube Juvenil)

21h15: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

23h: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

SEXTA-FEIRA, DIA 22 DE NOVEMBRO

Dockery Farms Stage – Palco Principal

20h30: Big Walker (USA)

22h: Tom Holland (USA) & Ale Ravanello Blues Combo (Porto Alegre/RS)

23h45: Crossroads Time com Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

00h: Alamo Leal (RJ), feat. Beto Saroldi (RJ) & Al Pratt (RJ-EUA)

Memphis Juke Joint Stage

18h20: Lady Boots (Gramado/RS)

19h30: Lady Boots (Gramado/RS)

21h: Super Chikan (EUA)

22h10: Super Chikan (EUA)

23h40: Mokambo (RJ)

00h50: Mokambo (RJ)

1h40: Jam session

Po’ Monkey’s Stage

20h45: Uncle George (Novo Hamburgo/RS)

21h45: Uncle George (Novo Hamburgo/RS)

Old Kitchen/Openstage

19h20: Ícaro Chaves Band (Rio Grande/RS)

21h20: Ícaro Chaves Band (Rio Grande/RS)

Harlem Inn Stage

19h30: Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

Juke Joint Chapel Stage

21h30: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

23h15: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

SÁBADO, DIA 23 DE NOVEMBRO

Dockery Farms Stage – Palco Principal

20h30: Mokambo (RJ)

22h: J.J. Thames (USA) & Alexandre França Blues Band (RS)

23h45: Crossroads Time com Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

00h: Super Chikan (EUA)

Memphis Juke Joint Stage

18h20: The Cotton Pickers (Caxias do Sul/RS) feat. Álamo Leal (RJ)

19h30: The Cotton Pickers (Caxias do Sul/RS) feat. Álamo Leal (RJ)

21h: Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

22h10: Renato Piau & Beto Saroldi (RJ)

23h40: Tom Holland (EUA)

00h50: Tom Holland (EUA)

1h40: Jam session

Po’ Monkey’s Stage

18h15: Guto Konrad Trio (Santa Cruz/RS)

19h45: Guto Konrad Trio (Santa Cruz/RS)

21h: Al Pratt (RJ-EUA) feat. Alamo Leal (RJ)

22h: Al Pratt (RJ-EUA) feat. Alamo Leal (RJ)

Old Kitchen/Openstage

19h20: Hard Blues Trio (Porto Alegre/RS)

21h20: Hard Blues Trio (Porto Alegre/RS)

Juke Joint Chapel Stage

20h: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

21h30: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

23h15: Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul