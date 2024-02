Falta de energia pode afetar abastecimento na zona leste de SP e em Mauá nesta quarta (14)

A Sabesp informa que, devido à interrupção no fornecimento de energia, o abastecimento de água na região de Cidade Tiradentes e Santa Etelvina, na zona leste de São Paulo, e na região de Mauá, na Grande São Paulo, pode ser afetado nesta quarta-feira (14).

Na zona leste, não há previsão para o restabelecimento do fornecimento elétrico, segundo a concessionária. Em Mauá, ele está previsto para esta tarde. Nas duas regiões, foram afetadas estações elevatórias de água tratada, que bombeiam a água para reservatórios. Após a normalização da energia, a recuperação do abastecimento de água acontecerá de forma gradual.

É recomendável o uso consciente do volume de caixas-d’água dos imóveis e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral.

A Sabesp está adotando todas as medidas para minimizar possível impacto no abastecimento. Ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento, pelos telefones 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 01133888000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.