Falta de energia continua a prejudicar abastecimento na Grande SP

Neste domingo (13), com a permanência de falta de energia após o temporal da noite de sexta (11), o abastecimento de água continua prejudicado em parte da Grande São Paulo. A interrupção do fornecimento de eletricidade afeta o funcionamento de estações elevatórias e boosters, equipamentos que transportam a água para locais mais altos.

A Sabesp orienta a todos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais em toda a Região Metropolitana, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

Nesta manhã, a distribuição de água segue afetada em regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, Cotia, Cajamar e Mauá. A Sabesp vem mantendo contato com concessionária de energia.

O abastecimento de água pode ser afetado nas seguintes regiões:

CAPITAL: Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara, Ipiranga;

SÃO BERNARDO DO CAMPO: Nova Petrópolis;

COTIA: Jardim Atalaia;

CAJAMAR: Jordanésia e Parque São Roberto;

MAUÁ: Pq. São Vicente (trecho), Zaíra, Vila Santa Rosa, Jd. Guapituba, Jd. São Jorge, Jd. Primavera, Jd. Ana, Itaussu (trecho), Vila Noêmia, Jd. Pedroso, Vila Assis Brasil, Vila N. S. das Vitórias, Carlina, Pq. das Américas, Vila João Ramalho, Jd. Oratório (trecho), Jd. Esperança, Vila Bocaina.

É importante o uso sem desperdícios do volume das caixas-d’água dos imóveis em toda a Grande São Paulo e nos municípios afetados e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral. Os imóveis que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos as intermitências no abastecimento.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.