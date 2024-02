Falta de energia afeta as linhas 2-verde, 3-vermelha e 5-lilás do Metrô de SP

A linha 2-verde do Metrô opera com problemas na manhã desta sexta-feira (16) e afeta a locomoção da população de São Paulo que necessita do transporte sobre trilhos para chegar aos seus compromissos.

Em razão da falha operacional, a linha 3-vermelha também foi afetada e opera com velocidade reduzida.

De acordo com a companhia, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Tamanduateí e Vila Prudente por falta de energia na estação Tamanduateí. Segundo o Metrô, a subestação que alimenta a estação parou de funcionar, por volta das 7h. Equipes de manutenção trabalham no local, mas não há previsão a solução do problema.

A linha 5-lilás também enfrenta falha elétrica, no trecho entre as estações Alto da Boa Vista e Chácara Klabin, em razão disso, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

A falha na linha 2-verde afeta milhares de usuários que reclamam da demora para conseguir embarcar e das estações lotadas.

“A linha 2-verde parada, monotrilho encavalado, uma falta de respeito como sempre. Quando será que teremos um serviço de qualidade? Palavras que não combinam com a instituição”, afirmou Karina Xavier.

“Com falha! Já há 40min na Vila Prudente, lado esquerdo da estação, onde não chega nenhum trem”, reclamou Adriana Moraes.