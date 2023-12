Falta de energia afeta abastecimento de água em São Bernardo do Campo 

A Sabesp informa que, devido à falta de energia que ocorreu no último domingo (10) no Poço Capelinha, o bairro pode verificar a intermitência do abastecimento de água. A recuperação está prevista para acontecer ao longo do dia.

A Companhia reforça o uso consciente de água até que a situação seja normalizada. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp está adotando todas as medidas para minimizar o impacto no abastecimento. Ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.