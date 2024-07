Falso motorista de aplicativo é preso por tráfico de cocaína na zona leste de São Paulo

Um homem, que se passava por motorista de aplicativo para traficar cocaína, foi preso em flagrante com outros dois comparsas, sendo uma mulher e um menor de idade nesta quinta-feira (18). A descoberta foi feita por policiais militares que desconfiaram e interceptaram o carro no Jardim das Oliveiras, na zona leste de São Paulo. Segundo a PM, 37 quilos da droga foram apreendidos.

Os policiais desconfiaram de um carro que circulava com três pessoas com um adesivo no pára-brisa indicando que o motorista fazia parte de um aplicativo de viagens. O modelo era antigo, o que motivou a abordagem.

Dentro do carro, havia uma sacola com 16 pacotes de cocaína, cada uma com um quilo, segundo a PM. Já no porta-malas, mais 21 sacos foram apreendidos e serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

O trio foi encaminhado ao 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), onde o caso é registrado.