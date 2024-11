Falso entregador é preso com cocaína e maconha em mochila em SP

Equipes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), da Polícia Militar, prenderam um falso entregador, de 25 anos, com drogas em uma mochila no bairro Limão, zona norte de São Paulo, na quarta-feira (20). No total, foram encontradas 630 porções de entorpecentes já embaladas para a venda, sendo 450 de maconha e 108 de cocaína.

Os policiais retornavam para a base após um evento esportivo, quando avistaram um motociclista em alta velocidade e com a placa do veículo parcialmente encoberta. Eles deram a ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor, dando início a um acompanhamento.

Em determinado momento, o suspeito dispensou a mochila que carregava, que foi recuperada posteriormente por um dos militares, enquanto os demais seguiam em direção ao homem para abordá-lo.

Pela Ponte Aricanduva, o suspeito se desequilibrou e caiu da moto, momento em que os policiais conseguiram efetuar a abordagem. Conforme foi apurado pelos militares, o homem pegou as drogas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para entregar na Brasilândia, zona norte da capital.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde foi medicado e liberado. Na sequência, o homem, que havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, foi levado à delegacia. O caso foi registrado no 13° Distrito Policial, da Casa Verde.