Falha no Sistema SITA Causa Caos e Atrasos no Aeroporto de Guarulhos

Na noite de sexta-feira (6), uma falha no sistema Sita, que fornece serviços móveis para agilizar processos como check-in e despacho de bagagem, gerou transtornos significativos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Essa falha afetou principalmente as companhias aéreas que utilizam o sistema Sita, resultando em grandes filas e atrasos nos voos.

A situação foi particularmente desafiadora para a American Airlines, que teve que adiar dois voos internacionais: o voo São Paulo-Miami, originalmente previsto para 0h30 de sábado (7), foi remarcado para as 21h do mesmo dia; e o voo São Paulo-Dallas, programado para as 23h10, foi reagendado para as 11h. Após duas horas do início da falha, a empresa começou a despachar bagagens manualmente, embora o processo de check-in permanecesse interrompido.

Para mitigar os impactos da falha, funcionários do aeroporto coletaram informações dos passageiros e enviaram para equipes externas realizarem o check-in remotamente. Essa estratégia visava minimizar os transtornos e acelerar o embarque dos passageiros afetados.

Apesar das dificuldades iniciais, o sistema de informações em tempo real da GRU Airport indicou que não houve mais adiamentos ou cancelamentos de voos após a implementação dessas medidas emergenciais.

Incidentes como este destacam a dependência crescente da indústria aeroportuária em sistemas tecnológicos avançados e sublinham a importância de soluções rápidas e eficazes para minimizar os impactos negativos em situações de falhas tecnológicas. Passageiros e companhias aéreas precisam estar cientes dos riscos associados a essas tecnologias e se preparar adequadamente para eventuais interrupções.

Essa ocorrência serve como um lembrete sobre a importância da robustez e confiabilidade dos sistemas tecnológicos usados em operações aeroportuárias críticas.