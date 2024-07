Falha no metrô de SP gera fumaça e assusta passageiros

O travamento de um dos freios de um trem do Metrô espalhou fumaça nas plataformas da estação Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo, por volta das 17h desta terça-feira (30). Passageiros que aguardavam para embarcar ficaram assustados com o que parecia ser um incêndio, segundo relatos publicados em redes sociais.

O Metrô descartou o incêndio e, em nota, explicou que a fumaça e o odor foram gerados pelo atrito da borracha com a roda da composição. A falha não compromete segurança, segundo a instituição.

Após a ocorrência, o trem foi esvaziado e, por volta das 18h, equipes de manutenção tentavam recolher a composição.

Devido à ocorrência, a linha 3-vermelha, onde ocorreu a falha, operava com velocidade reduzida entre as estações Itaquera e Marechal Deodoro em em via única de Marechal Deodoro até a estação terminal Barra Funda.

Os trens da linha 1-azul circulam em velocidade reduzida como reflexo ao ocorrido na linha 3. O Metrô disse, em nota, que lamenta o transtorno.